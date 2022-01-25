Ставить к стенке зоозащитников предложил глава комиссии по этике парламента Забайкалья

Бездомных собак надо убивать, вне зависимости о того, агрессивные они или нет, заявил Михайлов сайту «Чита.ру».

«Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — — уверен депутат.

«Мы огромные деньги тратим на то, чтобы собак лелеять, а детей не можем за счет бюджета лечить. Зоозащитники тоже пусть лучше помогают больным детям или другой полезной деятельностью займутся», — добавил Михайлов.

Ранее ответственность для чиновников за нападения бездомных собак предложил ввести спикер Госдумы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил. что ведомство подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак. В СК пояснили, что в предложениях учтут как механизмы предотвращения трагедий, так и систему контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере. 22 января в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бродячие собаки.

О депутате

В 2006—2011 годах Александр Михайлов возглавлял местное отделение «Справедливой России», напоминает Тайга.инфо. Он был депутатом гордумы Читы и заксобрания края первого созыва. Снова прошел в заксобрание Забайкалья только в 2018 году — по списку партии пенсионеров России (сейчас — РППСС), которую в КПРФ воспринимают как спойлера. Несмотря на то, что у РППСС оказался всего один депутат в региональном парламенте, при поддержке единороссов Михайлов стал зампредом комитета по молодежной политике и возглавил комиссию по регламенту и этике.