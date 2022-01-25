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Политика

Ставить к стенке зоозащитников предложил глава комиссии по этике парламента Забайкалья

Зоозащитники, которые отстаивают права бродячих животных, представляют из себя «пятую колонну», заявил депутата заксобрания Забайкальского края Александр Михайлов.

Собака.
Собака.
СС0

Бездомных собак надо убивать, вне зависимости о того, агрессивные они или нет, заявил Михайлов сайту «Чита.ру».

«Эти люди не просто угрожают безопасности России, а подрывают ее. Надо разобраться, откуда у них деньги на их деятельность, на лоббирование своих интересов. Мне кажется, что это какой-то зарубежный проект, нацеленный на уничтожение россиян с помощью собак. Поэтому для людей, которые не дают бродячих псов ликвидировать, надо тоже ввести наказание на законодательном уровне — ставить к стенке», — — уверен депутат.

«Мы огромные деньги тратим на то, чтобы собак лелеять, а детей не можем за счет бюджета лечить. Зоозащитники тоже пусть лучше помогают больным детям или другой полезной деятельностью займутся», — добавил Михайлов.

Ранее ответственность для чиновников за нападения бездомных собак предложил ввести спикер Госдумы.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил. что ведомство подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак. В СК пояснили, что в предложениях учтут как механизмы предотвращения трагедий, так и систему контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере. 22 января в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бродячие собаки.

О депутате

В 2006—2011 годах Александр Михайлов возглавлял местное отделение «Справедливой России», напоминает Тайга.инфо. Он был депутатом гордумы Читы и заксобрания края первого созыва. Снова прошел в заксобрание Забайкалья только в 2018 году — по списку партии пенсионеров России (сейчас — РППСС), которую в КПРФ воспринимают как спойлера. Несмотря на то, что у РППСС оказался всего один депутат в региональном парламенте, при поддержке единороссов Михайлов стал зампредом комитета по молодежной политике и возглавил комиссию по регламенту и этике.

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