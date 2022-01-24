Ответственность для чиновников за нападения бездомных собак предложил ввести спикер Госдумы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил ввести ответственность для чиновников, отвечающих за ситуацию с бездомными животными на местах, написал он в своем телеграм-канале.

Спикер Госдумы подчеркнул, что «сводить счеты с животными, уничтожать их — не выход из ситуации».

Он отметил, что бродячие собаки появляются из-за безответственности их владельцев, но представители местных органов власти не считают эту проблему приоритетной. При этом в России нет региональных программ по строительству приютов для животных, их стерилизации, грантов для поддержки зоозащитников, «которые занимаются этой проблемой более эффективно, чем муниципальные предприятия», добавил Володин.

Поэтому, помимо ответственности для чиновников за ситуацию с бездомными животными, он предложил разработать меры поддержки гражданских инициатив со стороны региональных и местных бюджетов.

«Важно создать условия для работы тех, кто, исходя из личной активности и сострадания к братьям нашим меньшим, оказывает помощь, спасает их. Как показывает опыт, это будет более эффективно, чем создание муниципальных приютов. Хотя и этим тоже надо заниматься», — написал Володин.

Накануне председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил. что ведомство подготовит изменения в законодательство после нападений бродячих собак. В СК пояснили, что в предложениях учтут как механизмы предотвращения трагедий, так и систему контроля за исполнением должностными лицами обязанностей в этой сфере.

22 января в селе Домна Читинского района нашли тело семилетней девочки со следами нападения животных. Предположительно, ребенка загрызли бродячие собаки. 21 января собаки напали на четырехлетнего мальчика в Подмосковье. Ребенок получил множественные раны лица, его госпитализировали в челюстно-лицевую хирургию детской больницы.