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Политика

Столицу Израиля охватили неожиданные протесты

Тысячи противников нового правительства Израиля, возглавляемого лидером партии «Ликуд» Биньямином Нетаньяху, провели вечером 7 января акцию протеста в центре Тель-Авива. Об этом сообщает Rambler со ссылкой на газету The Times of Israel.

Флаг Израиля.
Флаг Израиля.
unsplash.com.

Издание цитирует совместное заявление организаторов акции, в котором говорится, что она проводится в знак протеста «против государственного переворота, совершенного преступным правительством».

4 января в Израиле обнародовали параметры юридической реформы, которая ограничит полномочия Высшего суда справедливости в отношении законов и решений правительства, а также предоставит правительству контроль над отбором судей.

По подсчетам организаторов, в митинге на площади у театра Габима в центре Тель-Авива приняли участие вечером 7 января до 10 тыс. человек, после чего часть из них прошли маршами по нескольким улицам. Об их задержаниях не сообщается.

Парламент Израиля 29 декабря 2022 года на внеочередном заседании проголосовал за доверие правительству, сформированному Нетаньяху по итогам состоявшихся 1 ноября выборов. После этого министры и новый премьер были приведены к присяге.

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