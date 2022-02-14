Свежий взгляд на развитие. Глава исполкома «Новых людей» рассказал, как партия пойдет на выборы гордумы Барнаула

«Новые люди», ставшие пятой парламентской партией России по итогам осенних выборов 2021 года, будут бороться за места в Барнаульской городской думе. Об этом в ходе своего визита в краевую столицу рассказал заместитель председателя партии, руководитель исполкома «Новых людей» Александр Даванков.

Делясь с журналистами своими впечатлениями от Барнаула, Александр Даванков отметил, что за последние два десятилетия город серьезно вырос и изменился. Однако, по словам главы исполкома «Новых людей», в краевой столице сегодня есть к чему приложить силы и дать городу новый импульс для развития.

Именно в этом контексте партия намерена участвовать в выборах городской думы, создать там свое представительство и дать возможность городу реализовать свой потенциал, чтобы стать действительно современным местом, откуда люди не захотят уезжать.

«Мы уверены, что в Барнауле есть, что сделать, если правильно приложить к этому голову, руки и сердце. Барнаул должен становиться привлекательным городом», — подчеркнул Александр Даванков.

Александр Даванков Партия «Новые люди» Александр Даванков Партия «Новые люди» Александр Даванков Партия «Новые люди»

По словам заместителя председателя партии, уже сейчас «Новые люди» готовятся запускать предвыборную кампанию, искать потенциальных кандидатов, способных эффективно представлять в гордуме интересы горожан.

В рамках кампании партия намерена открыть в Барнауле школу депутатов, где потенциальные кандидаты в представительный орган будут получать опыт и знания, необходимые для депутатской работы.

При этом, как подчеркнул Александр Даванков, окончательный пул кандидатов от «Новых людей» предстоит сформировать самим барнаульцам в рамках специального отбора.

Александр Даванков Партия «Новые люди»

Что касается сроков, когда планируется назвать имена выдвиженцев от партии на выборы в Барнаульскую городскую думу, то ориентировочно это произойдет в мае-июне.

Относительно критериев, которым необходимо соответствовать кандидатам «Новых людей», Александр Даванков отметил, что представители партии должны уметь транслировать современный, незакостенелый взгляд на развитие города, а также иметь определенный социальный багаж — являться лидерами мнений и сложившихся в краевой столице сообществ.

«Наша партия ворвалась в переживающую застой российскую политическую систему, как глоток свежего воздуха. Сегодня перед нами стоит задача собрать людей, которые действительно хотят изменений и которые будут вдохновлять людей на эти изменения. В целом, вдохновение — это то слово, которое мы все очень любим и которое является для нас руководством к действию», отметил руководитель исполкома «Новых людей».

Александр Даванков Партия «Новые люди»

Также Александр Даванков отметил, что «Новые люди» готовы побороться на грядущих муниципальных выборах не только за места в думе Барнаула, но и за свое представительство в других муниципалитетах Алтайского края — в Бийске и Рубцовске.

Условия для этого, по словам зампредседателя партии, имеются — «Новые люди» уже являются парламентской партией, а значит обладают определенным кредитом доверия и преференциями с точки зрения законодательства, такими как отсутствие необходимости собирать подписи в свою поддержку.

«При этом нам очень важно не обмануть ожидания людей, а значит мы будем подходить к выдвижению кандидатов с еще большей ответственностью», — подчеркнул Александр Даванков.

Александр Даванков Партия «Новые люди»

О партии «Новые люди»

Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании «Фаберлик» Алексей Нечаев.

Уже в сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области (7,0%), Калужской области (8,08%), Рязанской области (5,7%) и Костромской области (7,5%).

Также кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.

По итогам избирательной кампании в Государственную Думу в сентябре 2021 года партия «Новые люди» стала пятой парламентской партией России, создав в нижней палате Федерального Собрания свою фракцию.