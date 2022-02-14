Свежий взгляд на развитие. Глава исполкома «Новых людей» рассказал, как партия пойдет на выборы гордумы Барнаула

Делясь с журналистами своими впечатлениями от Барнаула, Александр Даванков отметил, что за последние два десятилетия город серьезно вырос и изменился. Однако, по словам главы исполкома «Новых людей», в краевой столице сегодня есть к чему приложить силы и дать городу новый импульс для развития.
Именно в этом контексте партия намерена участвовать в выборах городской думы, создать там свое представительство и дать возможность городу реализовать свой потенциал, чтобы стать действительно современным местом, откуда люди не захотят уезжать.
«Мы уверены, что в Барнауле есть, что сделать, если правильно приложить к этому голову, руки и сердце. Барнаул должен становиться привлекательным городом», — подчеркнул Александр Даванков.
По словам заместителя председателя партии, уже сейчас «Новые люди» готовятся запускать предвыборную кампанию, искать потенциальных кандидатов, способных эффективно представлять в гордуме интересы горожан.
В рамках кампании партия намерена открыть в Барнауле школу депутатов, где потенциальные кандидаты в представительный орган будут получать опыт и знания, необходимые для депутатской работы.
При этом, как подчеркнул Александр Даванков, окончательный пул кандидатов от «Новых людей» предстоит сформировать самим барнаульцам в рамках специального отбора.
Что касается сроков, когда планируется назвать имена выдвиженцев от партии на выборы в Барнаульскую городскую думу, то ориентировочно это произойдет в мае-июне.
Относительно критериев, которым необходимо соответствовать кандидатам «Новых людей», Александр Даванков отметил, что представители партии должны уметь транслировать современный, незакостенелый взгляд на развитие города, а также иметь определенный социальный багаж — являться лидерами мнений и сложившихся в краевой столице сообществ.
«Наша партия ворвалась в переживающую застой российскую политическую систему, как глоток свежего воздуха. Сегодня перед нами стоит задача собрать людей, которые действительно хотят изменений и которые будут вдохновлять людей на эти изменения. В целом, вдохновение — это то слово, которое мы все очень любим и которое является для нас руководством к действию», отметил руководитель исполкома «Новых людей».
Также Александр Даванков отметил, что «Новые люди» готовы побороться на грядущих муниципальных выборах не только за места в думе Барнаула, но и за свое представительство в других муниципалитетах Алтайского края — в Бийске и Рубцовске.
Условия для этого, по словам зампредседателя партии, имеются — «Новые люди» уже являются парламентской партией, а значит обладают определенным кредитом доверия и преференциями с точки зрения законодательства, такими как отсутствие необходимости собирать подписи в свою поддержку.
«При этом нам очень важно не обмануть ожидания людей, а значит мы будем подходить к выдвижению кандидатов с еще большей ответственностью», — подчеркнул Александр Даванков.
О партии «Новые люди»
Партия «Новые Люди» создана 1 марта 2020 года. Ее основатель — президент научно-производственной компании «Фаберлик» Алексей Нечаев.
Уже в сентябре 2020 года «Новые люди» выдвинули кандидатов для участия в выборах в 12 регионах страны. Во всех четырех регионах, где партия была допущена до выборов, она преодолела избирательный барьер: в Новосибирской области (7,0%), Калужской области (8,08%), Рязанской области (5,7%) и Костромской области (7,5%).
Также кандидаты от «Новых людей» приняли участие в выборах в городскую думу Томска, получив 15,02%.
По итогам избирательной кампании в Государственную Думу в сентябре 2021 года партия «Новые люди» стала пятой парламентской партией России, создав в нижней палате Федерального Собрания свою фракцию.