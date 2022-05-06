ТАСС: канцелярия премьера Израиля заявила, что Путин извинился за слова Лаврова

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и президент России Владимир Путин накануне по телефону обсудили высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова в эфире итальянского телеканала Rete-4, прозвучавшие 1 мая, сообщила канцелярия израильского премьера, передает ТАСС .

Беннет и Путин в ходе телефонного разговора «обсудили высказывания министра иностранных дел России Лаврова», говорится в заявлении. «Премьер-министр принял извинения президента Путина за слова Лаврова и поблагодарил его за разъяснение отношения президента к еврейскому народу и памяти о Холокосте», — добавили в канцелярии. Кроме того, «премьер-министр поблагодарил президента за поздравление по случаю 74-го Дня независимости Государства Израиль», добавили в ведомстве Беннета.

В Кремле пока не подтверждают эту информацию.

Телефонный разговор

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о состоявшемся разговоре двух лидеров. В частности, согласно релизу, Путин тепло поздравил Беннета и израильский народ с отмечаемым национальным праздником — Днем независимости. Кроме того, лидеры подчеркнули особое значение Дня Победы 9 мая для народов обеих стран, бережно хранящих историческую правду о событиях тех лет и чтящих память всех павших, включая жертв Холокоста.

Что произошло

Лавров в эфире итальянского телеканала ранее изложил основные позиции России относительно событий на Украине.

Он в том числе прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского, утверждавшего, что в стране не может быть «нацификации», так как ее возглавляет еврей.

Российский министр отметил, что может ошибаться, но еврейская кровь была и у Гитлера.

Эти слова вызвали большой резонанс во многих странах.