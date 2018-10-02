Телеведущий Дмитрий Киселев пожаловался в полицию на автора скандальной статьи о его вилле в Крыму

Гендиректор агентства «Россия сегодня» и известный телеведущий Дмитрий Киселев обвинил автора статьи о его вилле Владимира Мазурина в вымогательстве и написал заявление в полицию. На это он пошел после скандальной публикации о реконструкции его дома в Коктебеле, сообщает «Коммерсантъ».

Критический материал о реконструкции виллы на крымском побережье вышел в местной газете «Город24» 23 сентября.

Владимир Мазурин в статье, копия которой есть в интернете, предположил: заказчик строительства дома стоимостью «чуть менее 200 млн рублей» игнорировал замечания архитекторов, не желал встраивать в конструкцию укрепляющие элементы. Он выразил опасение, что уже сейчас недвижимость представляет угрозу и может рухнуть при сильном сейсмическом толчке.

Фамилия Дмитрия Киселева в статье не упоминается. Однако уже на следующий день весь тираж издания изъяли из продажи. Владимир Мазурин сообщил, что после этого главред издания Елена Войтова уволена со своей должности. А перед этим ей предложили выкупить весь тираж за свой счет, и все это учредитель издания предпринял «после звонка из Москвы». Впоследствии учредитель «Город24» опроверг на сайте издания, что тираж был изъят, а главный редактор был уволен.

Но скандал продолжает набирать обороты. Дмитрий Киселев обвинил автора статьи о его вилле Владимира Мазурина в вымогательстве и обратился в полицию.

«Этот Мазурин — просто мошенник. Вымогает деньги. Все его цифры взяты с потолка. Я уже подал на него в полицию. Все документы по дому у меня в образцовом порядке», — сообщил господин Киселев радиостанции «Говорит Москва».

Экскурсия по дому Киселева украинской программы «Поместье», 2010 год. Телеведущий рассказывает о бассейне, друге Петре Порошенко, почему дом возведен не в Испании, к примеру.