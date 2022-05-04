Телеведущий Киселев пообещал приехать в Мариуполь после визита Соловьева

Гендиректор «России сегодня», телеведущий Дмитрий Киселев пообещал посетить Мариуполь после визита в этот город журналиста Владимира Соловьева, пишет « Газета.Ru ».

«Обязательно», — ответил Киселев на вопрос, планирует ли он приехать в Мариуполь.

Точной даты визита пока нет.

Владимир Соловьев приехал в Мариуполь 3 мая, пишет Lenta.ru. Как рассказал глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, вместе с журналистом они побывали на металлургическом заводе имени Ильича и в морском торговом порту.

В феврале Соловьев заплакал в эфире после слов Симоньян о Донбассе.

25 апреля президент России Владимир Путин сообщил, что сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) пресекли попытку убийства Соловьева.