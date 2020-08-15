Тысячи людей и сотни машин. В Минске прощаются с погибшим в ходе протестов

15 августа Беларусь простилась с первой жертвой протестов, проходящих здесь после президентских выборов, передает DW. В то же время президент страны Александр Лукашенко заявил, что происходящее в стране напоминает подготовку к цветной революции, и он намерен обсудить ситуацию с президентом России Владимиром Путиным, сообщает «Российская газета».

Беспрецедентная жестокость

После президентских выборов в Беларуси продолжаются акции протеста и забастовки. Сразу после выборов в стране был фактически заблокирован интернет. Силовики, разгоняя шествия белорусов, проявили беспрецедентную жестокость.

10 августа в Минске погиб один из участников шествий — Александр Тарайковский. МВД Беларуси сообщало, что он якобы хотел бросить взрывное устройство в сторону силовиков, но оно взорвалось в руке, мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

Прощание состоялось там, где он и погиб — у станции метро «Пушкинская». Люди принесли цветы и лампадки. Ровно в 12 была минута молчания. Пришло несколько тысяч человек, машины громко сигналили.

По данным на 14 августа, в стране бастовали несколько крупнейших заводов — «БелАЗ», «МАЗ», «Гродно Азот» и ряд других. Работники заводов требовали, в частности, отставки Лукашенко и признания пизбранным президентом Светланы Тихановской.

«Это угроза Союзному государству»

Сам Александр Лукашенко провел совещание в Минске: «Фактически по сценарию разворачивается агрессия против Беларуси», — заявил он.

Обсудить происходящее с Владимиром Путиным он считает необходимым потому, что есть угроза не только Беларуси, но и Союзному государству. По его словам, участники акций протеста этого не понимают. Зато это прекрасно понимают те, кто их координирует и направляет, и работают они профессионально, вбрасывая в медиапространство постановочные кадры и фейки.

Александр Лукашенко на выборах президента. president.gov.by

«У меня, оказывается, уже нашли в Москве какой-то дом. Я сейчас публично хочу сказать: нашли — заберите его. У меня в Беларуси собственности нет, кроме резиденции официальной. Оказывается, я уже из страны уехал позавчера, оказывается, я не то умер, не то заболел», — заявил президент Беларуси.

Лукашенко также отметил, что новое правительство, которое должно быть сформировано после его переизбрания, должно уделить приоритетное внимание экономике.

Ситуация в стране весьма напряженная.