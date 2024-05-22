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Политика

Тысячи россиян покидают Турцию из-за проблем

Десятки тысяч россиян за последний год перебрались из Турции в другие страны, сообщает Reuters.

В феврале 2022 года Турция стала местом релокации для россиян, особенно Стамбул и курорт Анталья.

Однако число россиян с турецким видом на жительство сократилось с 154 тыс. человек в конце 2022 года до 96, указывает "МК".

Многие направились в Сербию и Черногорию.

Некоторые покинули Турцию из-за трудностей с получением вида на жительство с начала 2023 года. Другие — из-за того, что в результате санкций в стране трудно осуществлять основные банковские операции.

Ранее условия открытия счетов россиянам назвал Госбанк Турции.

Между тем сообщалось, что турецкие банки начали закрывать счета россиян. Некоторые организации начали закрывать компаниям счета. Также повысили требования к физлицам, которые собирались завести карточку.

В начале года бизнес уже жаловался на приостановку платежей между Россией и Турцией.

Также ограничили расчеты с РФ и закрыли счета клиентам крупные банки ОАЭ. Банки опасаются вторичных санкций со стороны США.

Сейчас банки отказываются принимать деньги из России и выполнять платежи в обратном направлении. А финансовые институты закрывают счета компаниям, принадлежащим россиянам, в том числе по "неясным причинам".

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