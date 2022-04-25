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Политика

«Точно дадут»: министр обороны и госсекретарь США приехали на Украину обсуждать поставки оружия

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, сообщил РБК со ссылкой на советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.

Флаг США.
Флаг США.
СС0

Накануне украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидается приезд на Украину Остина и Блинкена. Во время встречи планируется обсудить поставки оружия.

«Думаю, будем ждать, когда безопасность позволит и президенту США приехать и поддержать украинский народ. Завтра будем общаться об оружии, которое нам нужно, и о темпах его поставок», — цитировали РИА Новости слова Зеленского с пресс-конференции.

Позже в офисе Зеленского подтвердили приезд гостей из США.

На вопрос, удастся ли достичь договоренностей о дополнительных поставках оружия, Алексей Арестович сказал: «Они бы не ехали, если бы не были готовы давать . Точно дадут».

Официальные представители американских ведомств в беседе с корреспондентом ТАСС не стали комментировать встречу.

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