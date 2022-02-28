Алтайский край продлил соглашение о сотрудничестве с Москвой

Это произошло заочно, учитывая эпидемиологическую обстановку, сообщили в краевом правительстве.
Стороны намерены продолжать развитие уже сложившихся на протяжении многих лет дружественных связей, а также отношений в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.
Новое соглашение направлено на совместное решение вопросов в сфере промышленности, транспорта, информационных коммуникаций, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.
Также планируется создание дорожной карты, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы.