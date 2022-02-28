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Политика

Алтайский край продлил соглашение о сотрудничестве с Москвой

Новое соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между двумя регионами подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Документ развивает положения предыдущего двустороннего соглашения, которое подписали в 2012 году.

Москва.
Москва.
altapress.ru

Это произошло заочно, учитывая эпидемиологическую обстановку, сообщили в краевом правительстве.

Стороны намерены продолжать развитие уже сложившихся на протяжении многих лет дружественных связей, а также отношений в сфере торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Новое соглашение направлено на совместное решение вопросов в сфере промышленности, транспорта, информационных коммуникаций, агропромышленного комплекса, торговли и услуг, архитектуры и строительства, жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства городских территорий, здравоохранения, образования, науки, культуры, туризма, спорта, охраны окружающей среды, семейной и молодежной политики.

Также планируется создание дорожной карты, в которую войдут конкретные направления и формы совместной работы.

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