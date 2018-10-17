ЦИК отказал алтайским активистам в проведении референдума о пенсионной реформе

На заседании сегодня, 17 октября, Центризбирком отказал инициативным группам в проведении всероссийского референдума по пенсионному возрасту. Инициативные группы не смогли предоставить документы в срок, пишет РБК.

Первомайская акция алтайских коммунистов в Барнауле в 2018 году.

Инициаторами референдума стали представители алтайской региональной подгруппы (КПРФ, первый секретарь краевого комитета Мария Прусакова) и московской (справоросс Илья Свиридов), зарегистрировавшие в Центризбиркоме близкие по смыслу формулировки вопросов.

ЦИК приняла решение прекратить процедуры подготовки к референдуму по всеми пяти предложенным вопросам.

Выступая в ЦИК, Мария Прусакова заявила о невозможности подготовиться к референдуму. Она объяснила это неорганизованностью участников организации референдума, не входящих в федеральные партии — КПРФ и «Справедливую Россию» и нехваткой информации об уполномоченных в других инициативных группах по референдуму.

Глава ЦИК Элла Памфилова пожелала КПРФ в каждом регионе «завести такой кадр», как Прусакова, который активно бы занимался своей работой, и заявила, что члены ЦИК «не могут бегать за каждым из участников референдума».

Ранее ЦИК одобрила пять схожих формулировок вопросов для референдума, связанных с повышением пенсионного возраста.

В конце сентября 13 групп, зарегистрированных в регионах и представляющих четыре формулировки вопроса из пяти, провели собрание в Москве и по его итогам представили в ЦИК ходатайство о регистрации федеральной инициативной группы.

Сформулированный вопрос звучал так: «Вы за то, чтобы установленный законодательством Российской Федерации о пенсионном обеспечении по состоянию на 1 июля 2018 года возраст, по достижении которого граждане Российской Федерации получают право на назначение пенсии по старости, не повышался?»

На собрании в Москве кворума не было: по закону для создания общефедеральной подгруппы требуется участие не менее чем 43 региональных подгрупп, выступивших в поддержку одной формулировки вопроса.

Справка

4 октября президент России Владимир Путин подписал закон о пенсионной реформе. С 2019 года начнется поэтапное повышение пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин.