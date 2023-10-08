У своей резиденции Путин прокатил на внедорожнике президента Узбекистана

Накануне президент РФ Владимир Путин в свой день рождения прокатил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на внедорожнике Aurus.

Российский лидер сам сидел за рулем, указывает Газета.Ru. Он также показал машину и приехавшему чуть позже в Ново-Огарево главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Место автогонок — у резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин, когда выдается возможность, сам садится за руль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция "Бочаров ручей").

Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.

Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.