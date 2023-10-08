8 октября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Политика

У своей резиденции Путин прокатил на внедорожнике президента Узбекистана

Накануне президент РФ Владимир Путин в свой день рождения прокатил президента Узбекистана Шавката Мирзиеева на внедорожнике Aurus.

Путин за рулем автомобиля.
Путин за рулем автомобиля.
kremlin.ru

Российский лидер сам сидел за рулем, указывает Газета.Ru. Он также показал машину и приехавшему чуть позже в Ново-Огарево главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

Место автогонок — у резиденции российского лидера в Ново-Огарево.

Президент РФ Владимир Путин, когда выдается возможность, сам садится за руль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция "Бочаров ручей").

Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.

Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость