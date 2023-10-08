У своей резиденции Путин прокатил на внедорожнике президента Узбекистана

Российский лидер сам сидел за рулем, указывает Газета.Ru. Он также показал машину и приехавшему чуть позже в Ново-Огарево главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.
Место автогонок — у резиденции российского лидера в Ново-Огарево.
Президент РФ Владимир Путин, когда выдается возможность, сам садится за руль, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Российский лидер достаточно долго ездил сам на машине, он умеет управлять электромобилем, сообщил представитель Кремля.
По словам Пескова, Путин управляет электромобилем в Ново-Огарево или Сочи (резиденция "Бочаров ручей").
Как глава государства водит электромобиль, многие неоднократно видели.
Ранее Путин проехал по Крымскому мосту, восстановленному после теракта.