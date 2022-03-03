Учения зенитных ракетных комплексов расчетов С-400 начались в Сибири

Военнослужащие подразделения ПВО выполнили нормативы по переводу систем из боевого положение в походное для дальнейшего совершения марша, сообщает «Интерфакс».
Военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
«Далее боевые расчеты С-400 „Триумф“ в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных объектов, такие как самолеты и баллистические ракеты условного противника», — сказано в сообщении.
В первом этапе учения, которое закончится в конце недели, принимают участие около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.
Ранее сообщалось, что из-за военных колонн перекроют дорогу в Алтайском крае.