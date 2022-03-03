Учения зенитных ракетных комплексов расчетов С-400 начались в Сибири

Военнослужащие расчетов зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» Центрального военного округа (ЦВО) приступили к отработке учебно-боевых задач по обнаружению и уничтожению условного противника в рамках учения в Новосибирской области, сообщает пресс-центр ЦВО.

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу.

Военнослужащие подразделения ПВО выполнили нормативы по переводу систем из боевого положение в походное для дальнейшего совершения марша, сообщает «Интерфакс».

Военнослужащие произвели подготовку огневых позиций, их маскировку и организовали оборону комплексов С-400. Задачи по прикрытию позиций ракетных комплексов обеспечили боевые расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

«Далее боевые расчеты С-400 „Триумф“ в ходе мониторинга воздушного пространства обнаружили, распознали и условно уничтожили около 50 воздушных объектов, такие как самолеты и баллистические ракеты условного противника», — сказано в сообщении.

В первом этапе учения, которое закончится в конце недели, принимают участие около 600 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники.

Ранее сообщалось, что из-за военных колонн перекроют дорогу в Алтайском крае.