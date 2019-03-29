УФАС требует отставки мэра города на Алтае за злостное неповиновение закону

Антимонопольщики готовят иск в Рубцовский городской суд с требованием дисквалифицировать главу города Дмитрия Фельдмана. С такими же требованиями выступают и жители города, пише т «Интерфакс».

Претензии краевого УФАС заключаются в том, что администрация Рубцовска не выполняет предписание, которое обязывает провести торги на выполнение внутригородских маршрутов.

«Такого никогда не было. Но другого варианта у нас нет, потому что налицо злостное неповиновение законным требованиям органа государственной власти», — заявил Поспелов.

В конце 2016 года в УФАС обратилось несколько перевозчиков, которые не получили маршруты. Нарушения обнаружили со стороны городской администрации, выдав ей предписание. Власти все равно не провели торги, а просто выдали маршрутные карты тем, кого посчитали нужными.

«Даже договоров с ними не заключили. Такого я не припомню в своей практике», — отметил Степан Поспелов.

Мэрия оспаривала документ УФАС в суде, но проиграла дело во всех трех арбитражных инстанциях. Решение кассационного суда об отклонении жалобы вынесено в январе 2019 года, но предписание до сих пор не исполнено.

Суд отстранить главу города не может, но в праве наложить штраф — от 8 до 12 тысяч рублей. УФАС же будет настаивать на дисквалификации.

Отставки Дмитрия Фельдмана просят и жители города. На сайте change.org появилась петиция, в которой горожане явно выразили свое недоверие.

«Он не соответствует занимаемой должности, не состоятелен как публичный политик, его деятельность ведет к деградации города. Мы выражаем недоверие главе Рубцовска и требуем отправить его в отставку, поскольку дальнейшее его правление нанесет еще больший вред всему городу и его жителям. Нам надоело терпеть коррупционные скандалы, барство, игнорирование мнения населения! Нам надоело слушать сказки Фельдмана о предстоящих и проделанных работах! Этими сказками не расплатишься в магазине и не накормишь своих детей!», — заявляют авторы обращения.

За все время руководства городом Дмитрия Фельдмана жители, как говорится в петиции, не увидели проделанной работы: градообразующие предприятия закрываются, поддержки бизнеса нет, новые жилые дома дне строятся, старые — приходят в аварийное состояние, тарифы на ЖКХ растут, коллекторы проваливаются, кругом мусор, общественный транспорт в ужасном состоянии, школы и детские сады не ремонтируют и так далее.

Возможна ли отставка?

Отставка Дмитрия Фельдмана реальна в связи с тем, что оценку его ежегодного отчета местные депутаты пока не дали. Если они не примут отчет, то это послужит основанием для сложения полномочий градоначальника.

Дмитрий Фельдман стал главой Рубцовска в декабре 2017 года, когда его предыдущую должность (главы администрации) ликвидировали. Первый же его отчет о деятельности за 2017 год депутаты не приняли.