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29 октября -2°C
Политика

Уголовный приговор экс-главы проблемного района Алтая подвергли «ревизии»

Восьмой кассационный суд усмотрел существенное нарушение норм материального права в приговоре экс-главы Каменского района Федора Найдена. Он смягчил ему наказание. Но незначительно. Со своей стороны Найден утверждал, что на свидетелей оказывалось давление, а показания ряда из них идентичны друг другу и даже имеют одинаковые орфографические ошибки.

Федор Найден.
Федор Найден.
Анна Зайкова

Оштрафовали и лишили права быть начальником

В 2016 году местные депутаты почти год добивались того, чтобы Федор Найден был избран ими на пост главы. На этом посту он проработал полтора года.

А затем его отстранили и осудили по статье 169, ч. 1 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Приговор (в конечном итоге — штраф 300 тыс. рублей и 3 года запрета занимать руководящие должности в местном самоуправлении) Федор Найден попытался обжаловать в Восьмом кассационном суде.

Судебные иски. Суд. Документы.
Судебные иски. Суд. Документы.
Pixabay.com

Найден: «В протоколах допросов одинаковые ошибки»

Экс-глава заявил, что договоры с ИП и ООО, которым он якобы воспрепятствовал, не расторгались. Они продолжают предпринимательскую деятельность.

Потерпевшие в суде сообщили, что ущерб отсутствует. Приведенные на суде доказательства недопустимые. Более того, свидетели (Найден их назвал) в суде заявили, что показаний, изложенных в протоколах допросов на стадии следствия, они не давали.

Протоколы допросов ряда свидетелей являются идентичными, имеют обвинительный уклон, содержат один и те же орфографические ошибки и наводящие вопросы.

По этим и другим основаниям Найден просил отменить приговор, а его уголовное дело и уголовное преследование прекратить.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Кассационный суд: «Выводы о виновности соответствуют фактическим обстоятельствам»

То, что Федор Найден виновен, у судей кассационного суда сомнений все же не вызвало. Разбирательство по делу проведено с достаточной полнотой и соблюдением основополагающих принципов уголовного судопроизводства.

Однако суд не учел, что с 18 марта по 24 марта 2020 года Найден содержался под стражей. А это — существенное нарушение судом норм материального права, повлиявшее на исход дела.

Наказание ему изменили, уменьшив штраф с 300 до 260 тыс. рублей. Других изменений не было. Бывший глава не имеет права заниматься руководящие должности в органа местного самоуправления.

Федор Найден.
Федор Найден.
Анна Зайкова

За что судили Найдена

Следствие сочло доказанным, что Найден, будучи главой района, используя служебное положение, запретил через третьих лиц руководителям детсадов закупать продукцию у одного предпринимателя и дал распоряжение чиновникам заключить договора поставок у фермерского хозяйства, которое возглавляет его родственница.

Второй эпизод связан с вывозом ТКО: Найден (опять же через третьих лиц) дал распоряжение некоторым образовательным учреждениям расторгнуть договор вывоза с одной фирмой и заключить с другой.

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