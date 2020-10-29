Уголовный приговор экс-главы проблемного района Алтая подвергли «ревизии»

Восьмой кассационный суд усмотрел существенное нарушение норм материального права в приговоре экс-главы Каменского района Федора Найдена. Он смягчил ему наказание. Но незначительно. Со своей стороны Найден утверждал, что на свидетелей оказывалось давление, а показания ряда из них идентичны друг другу и даже имеют одинаковые орфографические ошибки.

Оштрафовали и лишили права быть начальником

В 2016 году местные депутаты почти год добивались того, чтобы Федор Найден был избран ими на пост главы. На этом посту он проработал полтора года.

А затем его отстранили и осудили по статье 169, ч. 1 УК РФ — воспрепятствование законной предпринимательской деятельности.

Приговор (в конечном итоге — штраф 300 тыс. рублей и 3 года запрета занимать руководящие должности в местном самоуправлении) Федор Найден попытался обжаловать в Восьмом кассационном суде.

Судебные иски. Суд. Документы. Pixabay.com

Найден: «В протоколах допросов одинаковые ошибки»

Экс-глава заявил, что договоры с ИП и ООО, которым он якобы воспрепятствовал, не расторгались. Они продолжают предпринимательскую деятельность.

Потерпевшие в суде сообщили, что ущерб отсутствует. Приведенные на суде доказательства недопустимые. Более того, свидетели (Найден их назвал) в суде заявили, что показаний, изложенных в протоколах допросов на стадии следствия, они не давали.

Протоколы допросов ряда свидетелей являются идентичными, имеют обвинительный уклон, содержат один и те же орфографические ошибки и наводящие вопросы.

По этим и другим основаниям Найден просил отменить приговор, а его уголовное дело и уголовное преследование прекратить.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Кассационный суд: «Выводы о виновности соответствуют фактическим обстоятельствам»

То, что Федор Найден виновен, у судей кассационного суда сомнений все же не вызвало. Разбирательство по делу проведено с достаточной полнотой и соблюдением основополагающих принципов уголовного судопроизводства.

Однако суд не учел, что с 18 марта по 24 марта 2020 года Найден содержался под стражей. А это — существенное нарушение судом норм материального права, повлиявшее на исход дела.

Наказание ему изменили, уменьшив штраф с 300 до 260 тыс. рублей. Других изменений не было. Бывший глава не имеет права заниматься руководящие должности в органа местного самоуправления.

Федор Найден. Анна Зайкова

За что судили Найдена

Следствие сочло доказанным, что Найден, будучи главой района, используя служебное положение, запретил через третьих лиц руководителям детсадов закупать продукцию у одного предпринимателя и дал распоряжение чиновникам заключить договора поставок у фермерского хозяйства, которое возглавляет его родственница.

Второй эпизод связан с вывозом ТКО: Найден (опять же через третьих лиц) дал распоряжение некоторым образовательным учреждениям расторгнуть договор вывоза с одной фирмой и заключить с другой.