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Политика

Украинский депутат пословицей про «ласковое телятко» описал, как втереться в доверие к России

Депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Киев должен наладить отношения с Москвой и Минском, сообщает РИА «Новости».

Депутаты Верховной рады пишут письмо Путину.
Депутаты Верховной рады пишут письмо Путину.
facebook.com/alexeygoncharenko

Рабинович отметил, что Украине надо спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Россией и Белоруссией.

«Надо прийти и спокойно сказать: „У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены“. Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» — заявил Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».

Депутат подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.

Также Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев, что в итоге приведет к банкротству примерно 75% всех предприятий страны.

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