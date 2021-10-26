Украинский депутат пословицей про «ласковое телятко» описал, как втереться в доверие к России

Рабинович отметил, что Украине надо спокойно вернуться к прагматическим отношениям с Россией и Белоруссией.
«Надо прийти и спокойно сказать: „У нас есть разногласия в разных вопросах, давайте их отодвинем. Давайте сегодня решать вопросы газа, потому что у нас люди общие, все друг друга знают, семьи переплетены“. Вот так надо разговаривать. Ласковое телятко двух маток сосет!» — заявил Рабинович в эфире телеканала «Украина 24».
Депутат подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда украинские власти в три раза дороже закупают российский газ под видом европейского, отказываясь от прямых переговоров с Москвой.
Также Рабинович указал на чрезвычайно высокие цены на газ для простых украинцев, что в итоге приведет к банкротству примерно 75% всех предприятий страны.