Министр энергетики США назвала российский газ опасным и «самым грязным» в мире

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм выступила против проекта «Северный поток — 2» и заявила, что российский природный газ — «самый грязный» в мире, пишет РИА «Новости».

Такое заявление Дженнифер Грэнхолм сделала на слушаниях в комитете Палаты американского Конгресса по науке, космосу и технологиям, отметив, что выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».

По словам глава Минэнерго, США считают газопровод «очень опасным».

«Он транспортирует самый „грязный“ на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата», — заявила Грэнхолм.

Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских стран.

Президент США Джо Байден уже отмечал, что санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».