Министр энергетики США назвала российский газ опасным и «самым грязным» в мире

Такое заявление Дженнифер Грэнхолм сделала на слушаниях в комитете Палаты американского Конгресса по науке, космосу и технологиям, отметив, что выступает против строительства газопровода «Северный поток — 2».
По словам глава Минэнерго, США считают газопровод «очень опасным».
«Он транспортирует самый „грязный“ на земле природный газ без какого-либо соблюдения безопасности по выбросам метана. Это плохо для нашего климата», — заявила Грэнхолм.
Напомним, «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, Украина и ряд европейских стран.
Президент США Джо Байден уже отмечал, что санкции против «Северного потока — 2» контрпродуктивны, поскольку проект близок к завершению.
Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что есть политики, которые пытаются помешать реализации многих проектов, включая газопровод «Северный поток — 2».