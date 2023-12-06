В администрации Барнаула прошло совещание перед сильными морозами

Первый заместитель главы администрации города Андрей Федоров провел совещание по вопросам подготовки к сильным морозам.

Как сообщает "Барнаул", нестабильная погода сохранится в столице Алтайского края с осадками в виде мокрого снега и порывами ветра до 20 м/сек. Алтайские синоптики прогнозируют сильное похолодание в период с 8 по 11 декабря.

Самым холодным будет 9 декабря. Ночью температура опустится до 34-36 градусов ниже нуля, а днем 28-30 градусов ниже нуля.

Поэтому в условиях пониженных температур руководители ресурсоснабжающих организаций проинформировали об организации работ.

Также механизм взаимодействия районных администраций с тепловой инспекцией отработан, как и оперативное реагирование на обращения горожан, связанные с понижением температур в жилых помещениях.

Федоров также поручил главам районов и руководителям профильных комитетов вести круглосуточное дежурство и организовать своевременное принятие оперативных мер для устранения аварийных и нештатных ситуаций.

Ранее мы сообщали о режиме повышенной активности в Алтайском крае.