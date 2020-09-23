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Политика

В Алтайском крае назначили нового начальника управления ГО и ЧС

Управление по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности в Алтайском крае возглавил полковник внутренней службы в отставке Михаил Плешивцев, сообщили в правительстве региона.

Александр Макаров, Игорь Степаненко и Михаил Плешивцев.
Александр Макаров, Игорь Степаненко и Михаил Плешивцев.
vk.com/mchs22

Плешивцев имеет «серьезный опыт» работы в органах внутренних дел МВД России, управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю. С 2018 года он возглавлял центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.

С января 2020 года работал начальником ремонтно-технического центра краевого главка МЧС.

«Мы ожидаем большей эффективности в работе управления, и это во многом зависит от руководителя. Уверен, это будет совместная выстроенная работа и четкое понимание задач, которые стоят перед всеми подразделениями», — сказал экс-руководитель ведомства Игорь Степаненко.

Ранее губернатор Виктор Томенко передал в его ведение социальный блок (здравоохранение, образование и науку, а также соцзащиту) после того, как из правительства уволилась Ирина Долгова.

«Людям все равно, кто тушит пожары. Это наша совместная задача — и федеральной, и краевой структуры», — подчеркнул начальник ГУ МЧС по краю Александр Макаров.

Михаил Плешивцев поблагодарил коллег за высокое доверие и заверил, что все возложенные на управление задачи будут решать.

Ранее Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.

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