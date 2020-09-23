В Алтайском крае назначили нового начальника управления ГО и ЧС

Плешивцев имеет «серьезный опыт» работы в органах внутренних дел МВД России, управлении Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю. С 2018 года он возглавлял центр материально-технического обеспечения федеральной противопожарной службы по Алтайскому краю.
С января 2020 года работал начальником ремонтно-технического центра краевого главка МЧС.
«Мы ожидаем большей эффективности в работе управления, и это во многом зависит от руководителя. Уверен, это будет совместная выстроенная работа и четкое понимание задач, которые стоят перед всеми подразделениями», — сказал экс-руководитель ведомства Игорь Степаненко.
Ранее губернатор Виктор Томенко передал в его ведение социальный блок (здравоохранение, образование и науку, а также соцзащиту) после того, как из правительства уволилась Ирина Долгова.
«Людям все равно, кто тушит пожары. Это наша совместная задача — и федеральной, и краевой структуры», — подчеркнул начальник ГУ МЧС по краю Александр Макаров.
Михаил Плешивцев поблагодарил коллег за высокое доверие и заверил, что все возложенные на управление задачи будут решать.
Ранее Виктор Томенко принял отставку министра природных ресурсов и экологии Владимира Попрядухина.