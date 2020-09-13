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Политика

В Алтайском крае стартовал Единый день голосования

В России стартовал основной день голосования. В Алтайском крае выборы шли несколько дней — со 2 по 12 сентября избиратели могли проголосовать по уважительной причине досрочно.

Голосование. Выборы.
Голосование. Выборы.
Анна Зайкова.

Кого выбираем

В крае проходят дополнительные выборы депутатов АКЗС по одномандатным избирательным округам № 12 (Краснощековский, Курьинский, Чарышский, Шипуновский районы), № 26 (часть Октябрьского района Барнаула), № 31 (Бийск), а также выборы в органы местного самоуправления в муниципальных образованиях различного уровня.

«По итогам голосования 13 сентября 2020 года замещению будут подлежать три депутатских мандата Алтайского краевого Законодательного Собрания, 371 депутатский мандат представительных органов муниципальных образований и должности 28 глав сельских поселений», — сообщают в избиркоме.

Кто из барнаульцев может проголосовать

С 8:00 до 20:00 могут проголосовать жители Октябрьского района Барнаула. Будут работать 27 избирательных участков.

Напомним, провести довыборы в АКЗС пришлось после того, как парламент покинули депутаты Андрей Волков, Ирина Теплова и Валерий Гуминский.

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