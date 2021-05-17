В Барнауле назначили главного по ЖКХ

Ранее Ращепкин замещал должность заместителя председателя этого комитета.
В органах власти Барнаула он трудится более 13 лет, на посту зампредседателя комитета ЖКХ — с 2013 года.
Бывший глава комитета Антон Бенс написал заявление по собственному желанию.
Объяснений этому власти не давали, но инсайдеры полагают, что отставка могла быть связана с обрушением в аварийном доме на ул. 1-я Западная, 51 5 апреля.
Кто такой Денис Ращепкин
Ращепкин Денис Анатольевич родился 5 августа 1977 года в селе Смоленское Смоленского района Алтайского края.
В 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова по специальности «Теплоснабжение
и вентиляция». В 2007 году прошел повышение квалификации по программе «Повышение квалификации заместителей глав муниципальных образований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».
Был награжден Почетной грамотой администрации города, Почетной грамотой Правительства Алтайского края.
Женат, воспитывает двух сыновей.