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Политика

В Барнауле назначили главного по ЖКХ

Комитет жилищно-коммунального хозяйства администрации Барнаула возглавил Денис Ращепкин. Распоряжение об этом подписал глава города Вячеслав Франк, сообщила пресс-служба мэрии.

Денис Ращепкин.
Денис Ращепкин.
barnaul.org

Ранее Ращепкин замещал должность заместителя председателя этого комитета.

В органах власти Барнаула он трудится более 13 лет, на посту зампредседателя комитета ЖКХ — с 2013 года.

Бывший глава комитета Антон Бенс написал заявление по собственному желанию.

Объяснений этому власти не давали, но инсайдеры полагают, что отставка могла быть связана с обрушением в аварийном доме на ул. 1-я Западная, 51 5 апреля.

Администрация Барнаула.
Администрация Барнаула.
altapress.ru

Кто такой Денис Ращепкин

Ращепкин Денис Анатольевич родился 5 августа 1977 года в селе Смоленское Смоленского района Алтайского края.

В 2001 году окончил Алтайский государственный технический университет им. И.И.Ползунова по специальности «Теплоснабжение
и вентиляция». В 2007 году прошел повышение квалификации по программе «Повышение квалификации заместителей глав муниципальных образований по вопросам жилищно-коммунального хозяйства».

Был награжден Почетной грамотой администрации города, Почетной грамотой Правительства Алтайского края.

Женат, воспитывает двух сыновей.

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