28 октября партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» отметила свое 15 летие. В честь этого алтайское региональное отделение провело в Барнауле федеральную акцию в формате pubik-talk — разговор на публике.

Участие в акции приняли руководитель фракции СР-ЗП в АКЗС Александр Молотов, лидер справедливороссов в Барнаульской городской Думе Оксана Молодых, депутат АКЗС Евгения Боровикова и руководитель партийной фракции в Шипуновском райсовете Сергей Мехин.

Спикеры рассказали, как с помощью законотворчества им на протяжении многих лет удается менять жизнь населения Алтайского края к лучшему.

Как отметил Александр Молотов, продвигать свои идеи, находясь в оппозиции, нелегко. Но этим и живет партия, которая всегда подкрепляет свои слова делом.

«15 лет для партии — это возраст зрелости. Мы до сих пор в политике, потому что в основе „СР“ лежат те идеи, которые заложены в генетический код русского человека — борьба за справедливость и правду», — подчеркнул Молотов.

Александр Молотов , руководитель фракции СР-ЗП в АКЗС. Фото Екатерины Смолихиной

Поэтому фракция «Справедливая Россия — За правду» является одной из самой активных в плане законотворчества фракцией как на уровне Госдумы, так и Законодательного собрания.

Наиболее обширен блок социальных инициатив. Например, именно «СР» предложила закон о материальной поддержке детей войны и пакет мер по выплате компенсаций многодетным семьям.

«Наши основные инициативы направлены на борьбу с бедностью — о чем неоднократно говорил и президент Владимир Путин. Так, мы категорически против МРОТ в размере 13 тыс. рублей. Наша позиция — минимальный размер заработной платы должен быть в размере 30 тыс. рублей. И мы вносим соответствующие законопроекты», — заявил Молотов.

Оксана Молодых , лидер справедливороссов в Барнаульской городской Думе. Фото Екатерины Смолихиной

Также на встрече озвучили злободневные политические вопросы. Большое обсуждение вызвала тема привлечения молодежи в политику. Один из молодых участников партии внес свои предложения — в частности, более четко доносить до молодежи, кто такие социалисты и чем важны их убеждения, а также предложил поменять систему алтайского Молодежного парламента.

«Главное — это донести до молодых людей, что вносить изменения в общественную жизнь нужно не путем революций и переворотов. Да, можно протестовать и быть в оппозиции, но добиваться своих целей исключительно законными способами. Поэтому мы за многообразие мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, на которых в форме деловой игры молодые люди, подростки будут приобщаться к политике», — подчеркнула Евгения Боровикова.

Евгения Боровикова , депутат АКЗС. Фото Екатерины Смолихиной

Завершилась встреча обсуждением проблемы представительства интересов народа в системе местного самоуправления.

«В Шипуновском райсовете три человека из партии „СР“, мы работаем напрямую с АКЗС. Я могу в любой момент позвонить и получить у коллег помощь по юридическим, правовым вопросам. Мы стараемся проводить инициативы, направленные на установление социальной справедливости на селе, хотя это очень сложно. В следующем году выборы в районный совет — мы уже сейчас ведем работу в этом направлении», — рассказал Сергей Мехин.

Собравшиеся пришли к единому мнению, что их интересы направлены на продвижение интересов народа, защите их прав и на создание справедливых законов. А доктор политических наук, профессор кафедры философии и политологии АлтГУ Ярослава Шашкова пожелала партии, опыт и нужность которой для общества уже неоднократно были доказаны за эти 15 лет, достойно выдержать все экзамены на дальнейшем пути.