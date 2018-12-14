В Госдуме объявили конкурс для «протестных» рэперов

Конкурс на лучшее рэп-произведение на тему туризма в России будет называться «Безграничный рэп».

Главный критерий оценки, по его словам, — желание зрителей после просмотра ролика приехать в тот или иной населенный пункт.

Но, самое главное, надо понимать — не просто конкурс стихов о любимом городе, где все прекрасно. Мы делаем все по-честному. Это не детские песенки. Мы хотим дать возможность высказаться открыто и показать возможности и недостатки того или иного населенного пункта. Если, например, где-то плохая дорога мешает проезду к объекту культурного наследия туристам, об этом, значит, будет клип.