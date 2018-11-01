Генерального прокурора попросили запретить рэп-концерты в России

По словам Петрова, сейчас в российском обществ идет дискуссия о допустимости сомнительного художественного содержания в произведениях искусства. В частности, депутат напомнил, что многие граждане высказываются против того, чтобы «современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления и художественного переосмысления».
Поэтому народный избранник просит генерального прокурора Юрия Чайку обратить пристальное внимание на рэп. Ведь, по мнению депутата, «именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия».
Владимир Петров,
депутат законодательного собрания Ленинградской области:
Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде.
Многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан.
Также он считает, что нужно запретить рэп-батлы.
Владимир Петров,
депутат законодательного собрания Ленинградской области:
Самое мрачное явление в молодежной рэп-культуре — так называемые рэп-батлы, где лицом к лицу сталкиваются противоборствующие исполнители и их «банды». Такие собрания, как правило, становятся площадками для конфликтов, драк, распространения наркотиков и запрещенных законом предметов. Часто такие встречи проходят нелегально. Итогом таких встреч и собраний становятся десятки искалеченных мальчишек и девчонок, попавших в плохую компанию и совершившие неправильный выбор в своих «музыкальных» вкусах".