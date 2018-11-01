Генерального прокурора попросили запретить рэп-концерты в России

Чтобы нормализовать ситуацию в молодежной среде, в России нужно не допускать проведения концертов рэперов. С такой просьбой к генпрокурору страны обратился депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров, передает РИА Новости.

По словам Петрова, сейчас в российском обществ идет дискуссия о допустимости сомнительного художественного содержания в произведениях искусства. В частности, депутат напомнил, что многие граждане высказываются против того, чтобы «современные молодежные популярные песни различных авторов содержали в себе элементы экстремизма, даже прикрытого налетом творческого переосмысления и художественного переосмысления».

Поэтому народный избранник просит генерального прокурора Юрия Чайку обратить пристальное внимание на рэп. Ведь, по мнению депутата, «именно в среде рэп-музыки чаще всего случаются стычки, драки и иные противоправные действия».

Владимир Петров,

депутат законодательного собрания Ленинградской области:

Прошу вас принять меры прокурорского реагирования в части проведения мероприятий по недопущению проведения псевдомузыкальных собраний и официальных концертов рэперов на территории России до момента нормализации ситуации в молодежной среде. Многие музыкальные композиции, пользующиеся популярностью у молодежи, открыто пропагандируют суицид, наркоманию, сатанизм, экстремизм и даже содержат призывы к измене Родине. Особую обеспокоенность среди населения вызывает такое музыкальное направление, как рэп, — тексты современных рэперов изобилуют нецензурной лексикой, экстремистскими оборотами и вызывают вражду среди граждан.

Также он считает, что нужно запретить рэп-батлы.

Владимир Петров,

депутат законодательного собрания Ленинградской области: