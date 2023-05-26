В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском. Полный текст

В записке Жириновский прокомментировал смерть Немцова, Явлинского и Березовского. Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов опубликовал записку в своем Telegram-канале.

В записке Владимир Жириновский рассказал, в чем он видит причины смерти этих людей.

Записка Владимира Жириновского. Telegram-канал Бориса Чернышова

Полный текст: "Что погубило:

Березовского – жадность,

Явлинского – упрямство,

Немцова – радикализм".

Борис Чернышов написал, что Владимир Жириновский видел людей насквозь, поэтому с его мнением сложно спорить.

Напомним, что Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. О госпитализации Владимира Жириновского стало известно в начале февраля 2022 года.

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