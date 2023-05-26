В Госдуме опубликовали записку Жириновского о Немцове, Явлинском и Березовском. Полный текст

В записке Владимир Жириновский рассказал, в чем он видит причины смерти этих людей.
Полный текст:
"Что погубило:
Березовского – жадность,
Явлинского – упрямство,
Немцова – радикализм".
Борис Чернышов написал, что Владимир Жириновский видел людей насквозь, поэтому с его мнением сложно спорить.
Напомним, что Владимир Жириновский умер в апреле 2022 года. О госпитализации Владимира Жириновского стало известно в начале февраля 2022 года.
Ранее altapress.ru рассказывал, как глава ЛДПР провел детство и что говорил о смерти.