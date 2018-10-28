В Госдуме ответили на заявление Киева о «возвращении» Азовского моря

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал фантазиями заявления капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, который сказал, что Киеву необходимы более радикальные действия по «обеспечению безопасности» в Азовском море, пишет «Российская газета».