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Политика
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В Госдуме ответили на заявление Киева о «возвращении» Азовского моря

Заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне и безопасности Юрий Швыткин назвал фантазиями заявления капитана первого ранга ВМС Украины Евгения Лупакова, который сказал, что Киеву необходимы более радикальные действия по «обеспечению безопасности» в Азовском море, пишет «Российская газета».

Заседание в Госдуме.
Заседание в Госдуме.
duma.gov.ru

Юрий Швыткин называет такую позицию диструктивной и уверен, что таки украинская сторона пытается создать напряжение в информационном пространстве и «понравиться западным спонсорам».

По мнению Швыткина, если предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря когда-нибудь реализуют, то в первую очередь это «отразится негативно на украинской стороне», пишет RT.

25 октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае «эскалации» ситуации в Азовском море.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг очередной пропагандистской картой, разыгрываемой Западом.

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