В Госдуме ответили на заявление Киева о «возвращении» Азовского моря

Юрий Швыткин называет такую позицию диструктивной и уверен, что таки украинская сторона пытается создать напряжение в информационном пространстве и «понравиться западным спонсорам».
По мнению Швыткина, если предложение Лупакова расторгнуть договор с Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря когда-нибудь реализуют, то в первую очередь это «отразится негативно на украинской стороне», пишет RT.
25 октября Европарламент одобрил резолюцию, призывающую власти ЕС предусмотреть усиление санкций против России в случае «эскалации» ситуации в Азовском море.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала этот шаг очередной пропагандистской картой, разыгрываемой Западом.