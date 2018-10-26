«Я не хочу быть жертвой ради чьего-то блага». Мария Мотузная рассказала о жизни после побега

Разговор altapress.ru с Марией Мотузной должен был состояться еще 11 октября, перед ее поездкой в Москву. Но она внезапно отменила интервью, сославшись на непредвиденные обстоятельства. Как оказалось, в этот день шли последние приготовления к побегу . Живя в украинской столице, 24-летняя Мария старается прийти в себя и решить, как ей жить дальше. Она рассказала «Алтапрессу» о том, как решилась на побег, чем занимается в Киеве, как относится к травле и мечтает ли вернуть все назад.

Побег с акулой Джонни из «Икеи»

— Сейчас один из главных вопросов к тебе — почему уехала , ведь дело вернули? Какие у тебя есть причины опасаться того , что уголовное преследование возобновят?

— Уехала я потому, что у меня есть причины думать, что дело не закроют, правоохранители просто взяли паузу, чтобы шумиха улеглась. А после интервью на телеканале «Спас» ко мне подошел молодой человек и рассказал кое-какую информацию о московском эксперте, который анализировал картинки в моем деле. Суть в том, что меня хотели именно посадить, а не просто дать «условку». Я не знаю, что я кому сделала, кому перешла дорогу, но это стало последней каплей.

Мне кажется, если бы я вернулась в Барнаул, следователи начали бы тянуть время, возможно, вызывать на допросы. И когда про меня все забыли бы, суд по-тихому вынес бы приговор и все. Может, это звучит глупо, но у меня были довольно веские опасения, и мы с моими близкими решили, что мне лучше стоит уехать.

Мария Мотузная. twitter.com/la72la

— Как отнеслась к твоему отъезду мама? Она знала , что ты не вернешься в Барнаул?

— Конечно, она все знала, и отнеслась к этому с великим пониманием. Она помогала мне собрать сумки, накупила кучу лекарств впрок на случай, если в Украине я не смогу их купить. В последний день я оставила все дела и просто провела время с мамой. По этой причине я не смогла приехать в «Алтапресс» на интервью.

— Тебе помогали бежать? Ты консультировалась с адвокатами насчет последствий такого решения?

— Да, я готовилась заранее, но мне особо никто не помогал. С адвокатами я тоже не консультировалась, потому что, ну… лучше было, чтобы об этом решении знало как можно меньше людей. Знали только моя мама и пара близких людей. Я общалась с Сергеем Горром из «Артподготовки"*, мне было интересно узнать, как он уехал. Но я не прибегала к его помощи или к услугам других людей из этой организации. Все произошло само собой.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

Из всех возможных последствия меня напрягает только то, что я долго не смогу вернуться в Россию и увидеть маму. Быть одной морально очень тяжело. Я не исключаю, что в какой-то момент сломаюсь, возьму билет и вернусь — пусть меня посадят, но зато мама ко мне сможет приезжать.

— Ты взяла что-то с собой на память?

— Несколько детских фото с мамой, свою любимую игрушку — акулу из «Икеи». Ее зовут Джонни. Взяла еще свою любимую книгу «Мастер и Маргарита», которую перечитываю с 11 класса.

«Пресс-секретарь» и кремлевские боты

— Ты успела пообщаться со многими СМИ , снялась для обложки паблика MDK , у тебя даже появился «пресс-секретарь». Многие люди напрямую называют тебя «звездой». Что ты сама по этому поводу думаешь?

— Да нет у меня пресс-секретаря, это полный бред, я никогда его так не называла, и он тоже такого не говорил. Это просто человек, который вызвался мне помочь, к которому у меня есть доверие. Когда я приехала в Киев, у меня случился просто ужасный нервный срыв, и он предложил мне помощь, потому что я хотела пообщаться со всеми журналистами, но ни моральных, ни физических сил у меня на это не было. Сейчас я уже обхожусь без его помощи.

Мария Мотузная в студии RTVI. Скриншот видео канала RTVI на youtube.com

Когда я написала об этом в «Твиттер», я и предположить не могла, что это станет поводом для шуток и даже травли.

«Звездой» я себя не ощущаю. Ну да, я ездила по разным изданиям в Москве, но не кайфовала от этого. Мне было тяжело в таком ритме — я ведь даже поесть не успевала. Для человека со стороны, может быть, это покажется какими-то стенаниями, но я правда не привыкла к такому, и мне реально было сложно.

А сейчас это обернулось против меня. Люди, которые раньше меня поддерживали, сейчас говорят, что я дура, тупая и другие нелестные вещи. Все стало еще хуже. Так что я наоборот хочу поскорее уйти в тень, чтобы меня не трогали.

— Как тебя приняли в Киеве? Люди , с которыми ты там встречаешься , не такие злые , как в «Твиттере»?

— Приняли меня отлично — если не брать в расчет то, что пишут в интернете, конечно. Хотя у меня есть подозрение, что большинство негатива пишут кремлевские боты. Люди, с которыми мне удалось познакомиться здесь, прекрасно ко мне относятся, мы хорошо общаемся. Особенно я рада тем, с кем начала общаться через соцсети еще летом во время всей этой шумихи, а теперь встретилась лично.

Мария Мотузная. instagram.com/mari_frlv

Съемная квартира и украинские СМИ

— Расскажи про свой быт. Чем вообще сейчас занимаешься? Где живешь?

— Да ничего особенного. Сижу дома, потому что погода испортилась, а люди, с которыми можно выйти проветриться, работают. У меня плотно задернуты шторы, я просто отдыхаю и пытаюсь привести мысли в порядок, потому что пока не знаю, что буду делать дальше.

Я снимаю квартиру посуточно, так как не знаю, что будет завтра — может, резко сорвусь и уеду. Так что я просто продляю аренду каждый день.

— Где ты нашла средства на переезд и на жизнь в чужой стране?

— У меня не было каких-то сбережений или спонсора, как многие думают. Мне просто помогла мама и другие близкие люди. На самом деле, на это нужно было не так много денег, билет до Киева стоил порядка 7 тысяч рублей. А цены здесь невысокие, примерно такие же, как в России. Скажу так: жизнь в Киеве обходится дороже, чем в Барнауле, но дешевле, чем в Москве.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

Мама присылала мне перевод на карту знакомого, потому что здесь российская карта «Мир», которую она мне дала, не работает. Сейчас деньги уже заканчиваются, поэтому в ближайшие дни мне придется определиться, куда двигаться дальше, как зарабатывать.

— Украинские СМИ проявляют к тебе интерес?

— Да, но это в основном телевидение, а я опасаюсь туда идти. Я никогда не смотрела каналы, которые ко мне обращаются, и не знаю, чего от них ожидать, какая у них позиция. Просто боюсь сделать себе еще хуже, потому что сейчас любой мой комментарий в СМИ или пост в соцсети вызывает острую дискуссию.

«Им было плевать на то , что они ломают мне жизнь»

— Как складывалась твоя жизнь до того , как к тебе пришли с обыском?

— Я учила английский и собиралась уехать в Китай. У меня был четкий план, я хотела заработать там денег, а затем улететь в Испанию. Я уже подготовила все документы, буквально через два дня после обыска у меня уже была назначена встреча по поводу оформления визы. После визита полицейских мечты о Китае, конечно, рухнули. Я была в каком-то вакууме все лето.

Мария Мотузная в суде. vk.com/lior018

— Каково было в шкуре обвиняемой?

— Быть обвиняемой в экстремизме — это значит лишиться возможности пользоваться банковскими услугами, не иметь шанса устроиться на работу, потому что ты постоянно бегаешь к следователю. Это значит состоять в списке экстремистов и террористов, даже если тебя не осудили. Терпеть шутки друзей, которые считают, что это все несерьезно, и панику мамы.

— Что было самым тяжелым и обидным в период следствия и суда?

— Да сам факт возбуждения дела, потому что я не понимала: «За что?». Не задумывалась о том, что дело могут завести за политическую позицию или неосторожные высказывания. Просто жила своей жизнью и никого не трогала.

И еще было горько от мысли, что меня обманули при обыске, заставив подписать признание. Мне говорили, что это не судимость: «Отделаешься штрафом в 10 тысяч», и так далее. Им было плевать, что я молодая девушка, и что у меня вся жизнь впереди, которую они просто берут и ломают.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

— Какие у тебя сейчас планы на жизнь — работать или учиться? В какой стране ты хотела бы остаться?

— Да нет никаких планов. Я просто «унесла ноги» и не продумала все досконально, как следовало бы — просто потому что у меня не было на это времени.

Я рассматриваю варианты уехать в Европу, у меня есть знакомые из ЕС, которые писали мне, звали и обещали помочь устроиться и все такое. Я просто не решила, куда конкретно. Работать или учиться? Да я хочу вообще все, хочу жизнь заново начать.

Россия , верующие и альбом с «сохраненками»

— Ты хочешь вернуться в Россию? Как ты планируешь видеться с родными и близкими?

— В Россию я пока не хочу по понятными причинам. Конечно, я была бы рада иметь возможность приезжать в гости и видеть родных. Но пока, наверное, только они ко мне смогут прилетать.

Мария Мотузная в студии RTVI. Скриншот видео канала RTVI на youtube.com

— Как ты думаешь , не станет ли твой поступок поводом для того , чтобы «закрутить гайки» в отношении обвиняемых в экстремизме в России?

— Нет, я уверена, что хуже не будет, потому что и постановление Пленума Верховного суда вышло, и законопроект Путина в Госдуме лежит. Все это должно наоборот помочь остальным. А мой побег не означает, что остальные так же поступят. Так что я не считаю, что что-то кому-то испортила.

В любом случае я не собиралась сидеть и ждать, когда мне сломают жизнь окончательно, ради того, чтобы всем остальным было хорошо. Мне не хочется быть жертвой, которой все будут сопереживать. Лучше иметь возможность построить свою жизнь так, как я хочу, пусть даже в меня будут кидать камни. Даже если это эгоизм, то он здоровый и адекватный.

— После всех этих интервью , митингов , дискуссий в интернете — стала ли ты испытывать негатив к верующим?

— У меня никогда не было к ним негатива или неуважения. Моя мама глубоко верующий человек, я не могу издеваться над этим. Просто у меня специфическое чувство юмора, и оно было направлено не на православных, а на РПЦ как на институт. С возбуждением дела в этом плане ничего не изменилось. Точно так же я не испытываю неприязни к другим расам, я вообще на самом деле очень толерантный человек.

Мария Мотузная. vk.com/lior018

— Если отмотать время назад , ты бы стерла тот альбом с сохраненками?

— Нет, я ничего бы не стала удалять. Сейчас — да, я не буду сохранять такие картинки, но не потому что я считаю, что это плохо, а потому что у меня просто изменилось чувство юмора и взгляды. Я искренне считаю, что судить людей за картинки — это бред, это ненормально.

Ее пока никто не ищет

Как рассказали altapress.ru в краевой прокуратуре, дело Мотузной еще не прибыло в ведомство. Ее пока никто не разыскивает. Прокурор должен изучить дело и при необходимости передать в СКР для устранения всех противоречий. Если он даст указание прекратить уголовное преследование, так и поступят. Если нет — Марию вызовут на допрос по повестке, а когда она не явится, объявят в розыск.

* «Артподготовка» — запрещенная в РФ организация оппозиционного толка, признанная экстремистской.