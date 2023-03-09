В Кремле обеспокоены волнениями в Грузии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о волнениях в Грузии, связанных с законопроектом об иноагентах.

По его словам, положение дел в Грузии не может не вызывать обеспокоенности, указывает Газета.ru

И отметил — для РФ важно, чтобы было спокойствие на периметре границ государства.

Улицы Тбилиси захлестнули толпы возмущенных жителей 8 марта. Они попытались штурмовать парламент и даже смогли закинуть несколько фейерверков.

Жители Грузии возмутились из-за того, что 7 марта парламент Грузии большинством голосов принял в первом чтении законопроект об иностранных агентах, несмотря на протесты оппозиции.

Законопроект об иноагентах отозвали.