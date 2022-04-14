14 апреля
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Политика

В Кремле отреагировали на информацию об аресте «серого кардинала»

Кремль не обладает информацией о том, что экс-помощник президента РФ Владислав Сурков якобы был помещен под домашний арест, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.
Бывший советник президента РФ Владислав Сурков.
kremlin.ru

«Не располагаем такой информацией», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее ряд СМИ писали, что последние дни Сурков якобы находится под домашним арестом.

Этапы биографии

Сурков в разное время с 1999 по 2011 год занимал должности замглавы администрации президента России, замруководителя администрации — помощника главы государства и первого замглавы администрации Кремля.

В 2011—2013 годах занимал пост вице-премьера, пишет Газета.Ru. С 2013 года по начало 2020 года он снова работал помощником президента. В этой роли курировал управление администрации главы государства по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, республиками Абхазия и Южная Осетия.

После государственного переворота на Украине зимой 2014 года Сурков занимался курированием украинского направления и вопросов урегулирования конфликта в Донбассе.

Путинизм

Путинизм является хорошо работающим методом управления государством, и поэтому изучать его — «очень полезное начинание», заявлял в октябре 2019-го Владислав Сурков.

«Путинизм представляет собой глобальный политический лайфхак, хорошо работающий метод властвования. А понять, „как они делают это“, всегда интересно», — объяснил Сурков изданию «Актуальные комментарии», которое запустило рубрику «Путинизм».

В этой рубрике планируют оценивать «курс» президента Владимира Путина и его влияние на Россию и мир.

Кардинал и поэт

Многие СМИ называют Суркова «серым кардиналом Кремля». Или «черным поэтом Кремля». В серии «Легенды русского рока» вышла книга историографа свердловской рок-музыки Дмитрия Карасюка «Агата Кристи».

Культовая группа сотрудничала с Владиславом Сурковым, который написал тексты к некоторым композициям рок-группы (альбом «Полуострова»).

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