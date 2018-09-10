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«В меня вселилась дополнительная сила»: Томенко рассказал о первых ощущениях победы

Избранный губернатор Алтайского края Виктор Томенко сказал, что не испытал ни облегчения, ни радости, узнав о победе. «В меня вселилась какая-то дополнительная сила, когда стали понятны основные цифры», — сказал он.

Виктор Томенко.
Виктор Томенко.
Дмитрий Лямзин

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:

Если осмыслить это разумом, это очень-очень серьезно и ответственно — получить такое доверие. И от имени, и в интересах такого количества земляков выступать. И представлять и исполнительную власть региона, и наш край. Я всегда буду держать это в уме и на этом основываться.

Он объяснил: у него было не так много времени, чтобы объехать край, познакомиться с людьми и заручиться их поддержкой. Поэтому полученным результатом он доволен.

Напомним, Томенко набрал на выборах 53,61% голосов. Избранный губернатор вступит в должность 17 сентября.

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