«В меня вселилась дополнительная сила»: Томенко рассказал о первых ощущениях победы

Виктор Томенко,
губернатор Алтайского края:
Если осмыслить это разумом, это очень-очень серьезно и ответственно — получить такое доверие. И от имени, и в интересах такого количества земляков выступать. И представлять и исполнительную власть региона, и наш край. Я всегда буду держать это в уме и на этом основываться.
Он объяснил: у него было не так много времени, чтобы объехать край, познакомиться с людьми и заручиться их поддержкой. Поэтому полученным результатом он доволен.
Напомним, Томенко набрал на выборах 53,61% голосов. Избранный губернатор вступит в должность 17 сентября.