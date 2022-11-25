В мэрии Барнаула назначили главного финансиста

Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.
Шернина Ольга Александровна родилась 12 октября 1967 года в Бурлинском районе Алтайского края.
В 1989 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».
Муниципальную службу начинала в 1990 году с должности ревизора-инспектора первой категории бюджетного отдела Барнаульского горфинотдела.
С 2008 года занимает должность заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.