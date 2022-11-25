25 ноября
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Политика

В мэрии Барнаула назначили главного финансиста

Председателем комитета по финансам, налоговой и кредитной политике Барнаула назначена Ольга Шернина, сообщает администрация Барнаула.

Шернина Ольга Александровна.
Шернина Ольга Александровна.
barnaul.org.

Соответствующее постановление подписал глава города Вячеслав Франк.

Шернина Ольга Александровна родилась 12 октября 1967 года в Бурлинском районе Алтайского края.

В 1989 году окончила Алтайский государственный университет по специальности «Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности».

Муниципальную службу начинала в 1990 году с должности ревизора-инспектора первой категории бюджетного отдела Барнаульского горфинотдела.

С 2008 года занимает должность заместителя председателя комитета по финансам, налоговой и кредитной политике города Барнаула.

Ранее в Алтайском крае назначили нового министра спорта.

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