В Раде пригрозили оккупировать Россию

Депутат Верховной рады Игорь Мосийчук пригрозил России оккупацией и разделением страны. Об этом он написал в своем аккаунте Facebook, пишет РИА Новости.

Мосийчук сказал, что в 1612 году Москву освободили не от польских интервентов, а от украинцев. По его словам, войско, изгнанное из столицы, на две трети состояло из «украинских казаков». Поэтому парламентарий намекнул на то, что Киев может предпринять подобные действия по осаде российских городов в будущем.

Депутат добавил, что только такой сценарий сможет удовлетворить «нацию воинов».

Ранее Игорь Мосийчук назвал Крымский мост «вражеской инфраструктурой» и сказал, что лично принял бы участие в ее уничтожении.