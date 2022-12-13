Комиссия совета законодателей по информационной политике, информационным технологиям и инвестициям предложила создать в России реестр запрещенных в стране компьютерных игр. Предполагается, что такой реестр будет работать по аналогии с перечнем экстремистских материалов.
Кроме этого, комиссия предложила правительству ввести обязательную идентификацию для пользователей таких игр и установить запрет на регистрацию «небезопасных» для несовершеннолетних игровых аккаунтов.
Существующее российское законодательство весьма слабо регулирует рынок компьютерных игр. Нынешние законы могут обязать издателей указывать возрастную маркировку, но в конечном итоге решение о покупке игры для ребенка принимают только родители.
При этом, несмотря на отсутствие профильного регулирования сферы видеоигр, отрасль переживает не лучшее время для мер по его ужесточению. После введенных против России санкций рынок постепенно уходит в пиратство и серую зону, где никакой контроль невозможен. В настоящее время важнее продумать меры поддержки отрасли, поскольку в России остается все меньше игровых компаний и разработчиков. Впрочем, принятие подобных ограничительных мер может быть связано с желанием развивать отечественные игровые «движки» в рамках импортозамещения.
Cенатор Ирина Рукавишникова заявила, что «речь идет не о запретах, а о наведении порядка в огромной индустрии компьютерных игр, а также о поддержке отечественных разработчиков, о формировании позитивного контента, о внедрении обучающих элементов, о развитии адаптационных технологий». По ее словам, отдельные игры содержат деструктивный или даже запрещенный к распространению в РФ контент.
В предложении о регулировании рынка компьютерных игр сказано, что идентификация пользователей должна осуществляться через российские системы. Геймер должен будет ввести свои личные данные и подтвердить тем самым свою личность. При этом большинство популярных игровых сервисов принадлежит зарубежным компаниям, а значит, такое требование может быть трудно выполнимо. Как российский закон, в случае его принятия, сможет заставит разработчиков игр во всем мире добавлять специальный функционал — неизвестно. Из-за этого значительная часть компьютерных игр может стать недоступной на территории РФ.
Поскольку российские геймеры составляют малый процент от общего количества пользователей в онлайн-проектах, то создателям игр будет выгоднее заблокировать свой проект в РФ, чем тратить деньги на разработку нового функционала.
Авторы идеи заявляют, что подобные меры могут позволить уберечь детей и подростков от компьютерных игр с нежелательным контентом.
Основатель LANGAME и F5 Центр киберспорта Дмитрий Лукин считает, что создание реестра вряд ли приведет к улучшению состояния отечественного рынка. По его словам, скорее следует ожидать большие сложности для всех участников, которых затронет инициатива.
Кроме того, принятие дополнительных ограничений и мер регулирования отрасли приведет к уходу разработчиков с российского игрового рынка. Уход разработчиков будет весьма болезненным для всей индустрии в целом — российский рынок вряд ли сможет предложить замену всем видеоиграм. Это может привести к недовольству игрового сообщества
Ранее известный российский политолог Екатерина Шульман (признана в РФ иностранным агентом) высказывалась в поддержку видеоигр. По ее мнению, с этой индустрии нужно в принципе снять любой государственный прессинг, поскольку она снижает уровень насилия среди молодежи и при этом создает новые рабочие места. Она отмечает, что игроки «не то что преступлений не совершают и на улице не болтаются, они даже дома у себя не шумят».
Принятие реестра, собирающего данные об игроках, может не принести никаких ощутимых результатов. Крупные разработчики и издатели игра с 2022 года не считают рынок в России важным, поэтому, скорее всего, просто не будут соблюдать закон. Более мелкие разработчики уже сейчас не задумываются порой о запуске своих игр в России в принципе.
Многим онлайн-магазинам приложений, через которые происходит распространение игр, будет проще полностью отключить Россию от своих систем, чем изменять контент по законодательству.
При этом также возникает вопрос о безопасности данных — в последнее время участились случаи взломов электронных баз и кражи информации о пользователях. В тоже время передача данных лиц младше 18 лет с целью их аутентификации в играх не отвечает требованиям приватности, применяемым к персональным данным.
Кроме того, средний возраст геймера в России превышает 30 лет. Поэтому предлагаемые ограничения, направленные на защиту детей, просто создадут неудобства для взрослых потребителей. Однако, введение необдуманных запретов в этой сфере скорее всего приведет к значительному скачку пиратства и повальному заражению компьютеров вредоносным ПО.
Ранее стало известно, что больше половины россиян в возрасте старше 18 лет регулярно или периодически играют в видеоигры. Это составляет около 88 млн человек.
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