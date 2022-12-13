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Зачем власти хотят контролировать геймеров и рынок видеоигр?

Существующее российское законодательство весьма слабо регулирует рынок компьютерных игр. Нынешние законы могут обязать издателей указывать возрастную маркировку, но в конечном итоге решение о покупке игры для ребенка принимают только родители.

При этом, несмотря на отсутствие профильного регулирования сферы видеоигр, отрасль переживает не лучшее время для мер по его ужесточению. После введенных против России санкций рынок постепенно уходит в пиратство и серую зону, где никакой контроль невозможен. В настоящее время важнее продумать меры поддержки отрасли, поскольку в России остается все меньше игровых компаний и разработчиков. Впрочем, принятие подобных ограничительных мер может быть связано с желанием развивать отечественные игровые «движки» в рамках импортозамещения.

Видеоигры. CC0

Cенатор Ирина Рукавишникова заявила, что «речь идет не о запретах, а о наведении порядка в огромной индустрии компьютерных игр, а также о поддержке отечественных разработчиков, о формировании позитивного контента, о внедрении обучающих элементов, о развитии адаптационных технологий». По ее словам, отдельные игры содержат деструктивный или даже запрещенный к распространению в РФ контент.