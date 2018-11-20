В России вводят электронные военные билеты

20 ноября Госдума в окончательном чтении приняла закон о введении персональной электронной карты в качестве документа воинского учета, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу парламента.

Электронный военный билет будет содержать следующие сведения:

имя гражданина,

дата рождения,

место жительства,

образование,

место работы,

годность к военной службе по состоянию здоровья,

наличие военно-учетных и гражданских специальностей и спортивного разряда кандидата в мастера спорта,

биометрические и другие данные , которые предусмотрены Положением о воинском учете.

По словам председателя думского комитета по обороне Владимира Шаманова, персональная электронная карта будет иметь высокую степень киберзащиты. Ее предполагается выдавать только тем, кто даст свое согласие на получение этой карты.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такое нововведение повысит эффективность системы воинского учета и оптимизирует процессы, связанные с подготовкой граждан к военной службе, прохождения службы, пребывания в запасе и проведения мероприятий по мобилизации.

При этом гражданам продолжат выдавать традиционный военный билет.