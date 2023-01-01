В России завершился осенний призыв

Минобороны РФ сообщило об окончании осеннего призыва, который начался на месяц позже из-за объявленной осенью частичной мобилизации. Об этом со ссылкой на ведомство сообщает «Коммерсантъ»

Во время осеннего призыва в российскую армию направили 120 тыс. человек. В Минобороны отметили, что эти граждане не будут привлекаться к участию в специальной военной операции на Украине.

Большинство призывников зачислили в учебные соединения и воинские части, где они до пяти месяцев будут проходить обучение. После окончания обучение они направятся в войска для «эксплуатации современных образцов вооружения и военной техники».

Ранее российский суд впервые приостановил решение о мобилизации гражданина, призванного на службу.