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Политика

В Татарстане решили не менять должность президента на главу республики

Государственный совет Татарстана единогласно решил не поддерживать федеральный законопроект о переименовании должности президента республики в «главу», сообщает ТАСС.

Флаг Алтайского края и Республики Татарстан.
Флаг Алтайского края и Республики Татарстан.
altairegion22.ru

Сейчас Татарстан остается единственным регионом России, во главе которого стоит президент, все остальные высшие должностные лица носят название глав субъектов РФ.

«На наш взгляд, отдельные положения законопроекта противоречат основам конституционного строя РФ как демократического федеративного правового государства», — сказал глава комитета Госсовета Татарстана по госстроительству Альберт Хабибуллин.

Он предложил вернуться к этому вопросу в том случае, если документ пройдет первое чтение в Госдуме РФ, пишет polit.ru.

Таким образом на сегодняшний день в России высшие властные посты занимают два президента — Российской Федерации и Республики Татарстан.

В сентябре 2021 года председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внесли законопроект об основах организации региональной власти, подготовленный по следам обновленной Конституции России.

«Губернаторское обнуление»

Документ унифицирует названия должностей руководителей регионов РФ, а также, что гораздо важнее, разрешает им находиться на своих постах более двух сроков подряд. По этой причине он получил неофициальное название «закона о губернаторском обнулении» — по аналогии с конституционной поправкой, которая обнулила летом 2020 президентские сроки Владимира Путина.

20 лет назад того же самого пытались добиться и депутаты Госсобрания Якутии, чтобы разрешить баллотироваться на третий срок тогдашнему главе республики Михаилу Николаеву. Но тогда для изменения якутской Конституции парламентариям не хватило голосов.

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