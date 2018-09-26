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26 сентября
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В ЦИК «попросили» главу Хакасии объяснить свой отказ от участия во втором туре выборов

Глава Центризбиркома (ЦИК) России Элла Памфилова призвала главу Хакасии Виктора Зимина, отказавшегося от участия во втором туре губернаторских выборов, обосновать свое решение, сообщает ТАСС.

Глава ЦИК Элла Памфилова.
Глава ЦИК Элла Памфилова.
cikrf.ru

26 сентября на заседании ЦИК Памфилова заявила, что любой, принимающий такие решения, «должен обосновать причины и аргументы».

На выборы тратятся большие государственные средства, добавила глава ЦИК. Поэтому, если причина отказа от участия в выборах неуважительная, есть основания потребовать, чтобы финансирование проходило за счет отказывающейся стороны.

В Хакасии за день до второго тура — 21 сентября — действующий глава республики снял свою кандидатуру. На «финишной прямой» остались кандидаты от КРПФ и «Справедливой России», пишет «Росбалт».

Действующий губернатор Хакасии Виктор Зимин отказался от второго тура выборов и пояснил в видеообращении, что это связано с информационной войной, целью которой была смена власти.

Он пообещал помочь землякам, если будет нужен, так как работает и живет в Хакасии.

На выборах губернаторов в Хабаровском крае и Владимирской области победили кандидаты от ЛДПР, опередив единороссов. В Приморье итоги второго тура губернаторских выборов отменены из-за нарушений. В декабре пройдут перевыборы.

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