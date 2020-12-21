Важная бумага-1993. Как молодой и перспективный политик Владимир Рыжков оценивал итоги первых выборов в Госдуму

От ведущего рубрики
В народе этот неожиданный результат назвали «победой тех, кто решил приколоться», а встревоженная политическая элита всерьез заговорила о «возрождении фашизма» в стране, чему немало поспособствовал и сам Владимир Вольфович, увековечивший себя фразой о русском солдате, моющем ноги в Индийском океане…
27-летний Владимир Рыжков на момент нашей с ним беседы занимал пост секретаря (по сути — кадрового и «идеологического» замглавы) администрации Алтайского края.
Буквально через несколько дней после публикации станет известно, что он, даже проиграв одномандатные выборы, тем не менее, прошел в Госдуму по партийному списку.
Впереди у Рыжкова было 14-летнее депутатство, высокие госдумовские посты, уход в оппозицию, травля со стороны властей, политическое забвение, попытки политического возрождения… И сейчас Владимир Александрович — фигура весьма заметная в оппозиционной среде. Но насколько у нас сейчас заметна сама оппозиция — вот в чем вопрос.
Мы узнали, какие мы есть
Совсем недавно секретарь краевой администрации Владимир Рыжков дал интервью нашей газете как кандидат в депутаты Государственной думы от блока «Выбор России».
Результаты голосования известны. Тем не менее Владимир Александрович вновь согласился встретиться с корреспондентом «СК», чтобы поделиться с читателями своими оценками ситуации, сложившейся после 12 декабря.
— Итак, Владимир Александрович, что случилось, то и случилось. Кто-то называет итоги выборов поражением демократов, кто-то говорит чуть ли не о победе, имея в виду сумму голосов, набранных Гайдаром, Шахраем, Явлинским и т. д.
— Я не хочу говорить ни о победе, ни о поражении, и думаю, все эти события нужно рассматривать в совершенно иной системе координат.
Прежде всего надо сказать, что это были первые выборы, на которых выяснилось, реальное соотношение сил в нашем обществе. Никто никого не давил, не ломал, не было глобальной конфронтации. И мы впервые получили не московские социологические опросы, которые, как выяснилось, ничего общего с реальностью не имеют, а неприукрашенную картину российской политической действительности.
— И на какие же выводы наталкивает эта картина?
— Прежде всего — пассивность почти половины россиян, не пришедших на выборы. У нас что, сплошная стабильность, когда не обязательно принимать какие-то решения, делать выбор? Нет, в стране кризисная ситуация, в которой от каждого голоса зависит очень и очень многое.
Отсутствие гражданского общества, слишком большое количество аполитичных людей приводит к тому, что важнейшие решения за одних принимают другие.
У нас нет нормального гражданского воспитания, нет сильных неправительственных гражданских ассоциаций, нет мощного местного самоуправления, нет по-настоящему свободной прессы, которая бы не позволила Жириновскому практически без сопротивления сеять свои мифы.
— Ну вот, значит, и вы повторяете слова одного высокопоставленного российского чиновника, что в победе Жириновского повинны пресса, радио и телевидение?
— Я говорю не о конкретной предвыборной кампании. Смотрите: Жириновский уже года три «на плаву», а никто толком не знает даже его биографию, нет своеобразного «реестра» его высказываний, нет глубоких журналистских работ на тему «жириновщины».
Но это не упрек прессе, это просто попытка анализа того, что у нас отсутствует, что привело к политической пассивности одних и к политической наивности других. Ведь был выбор между прагматическими программами и утопией. И десятки миллионов выбрали утопию.
Произошла недооценка той власти, которую они дают в руки депутатов. Я встречался с людьми, которые говорили: «А мы назло проголосовали за Жириновского. Пусть он им там врежет, пусть они там покрутятся!». То есть серьезные вещи воспринимается как какая-то игра.
— А Владимир Вольфович взял да и на лихом коне взлетел на политическую вершину, где до него боролись друг с другом лишь два политических монстра: демократический и прокоммунистический…
— Вот в том-то и уникальность нынешней политической ситуации в России. Многие страны сейчас переходят от принудительного хозяйства к свободному рыночному. И во многих странах на последних выборах реформаторы терпели поражение. Но ведь оппозицию им составляли левые силы — бывшие коммунисты, так или иначе переименовавшие свои организации. И лишь у нас на той самой политической вершине появилась реальная третья сила, исповедующая фашистскую идеологию.
— Давайте определимся, как говорится, на этом берегу. Вы считаете, что жириновщина — это классический фашизм наших дней?
— Не просто классический. Я даже думаю, что Жириновский не вполне учитывает специфику России, дословно цитируя Гитлера. Причем так дословно, что это уже входит в противоречие с нашей реальностью.
— Например?
— Да возьмем хотя бы название его партии: либерально-демократическая. Думаю, далеко не всем известно, что Гитлер определял свой режим в Германии, как либеральную демократию. Это был официальный термин.
В чем суть фашизма? В соединении двух вещей: агрессивного национализма и социальной демагогии. Теперь возьмите лозунги ЛДПР. «Россия — для русских!». «Границы России должны только расширяться!» И это — не национализм?
В книге Жириновского «Последний бросок на юг» есть примерно такая фраза (не берусь цитировать дословно), что, де, я мечтаю о том дне, когда простой русский солдат омоет свои сапоги в теплых водах Индийского океана. Этот человек открыто говорит о завоевательных планах. А что касается социальной демагогии, то ее в речах Владимира Вольфовича, по-моему, предостаточно.
Поэтому я со всей ответственностью говорю, что Жириновский — это фашизм. И пусть никто не строит никаких иллюзий: ни тот, кто голосовал за ЛДПР, ни тот, кто голосовал против.
— Вы довольно жестко отозвались о тех, кто не сумел сориентироваться в предвыборных баталиях. Может быть, это просто обида за поражение «Выбора России», в чей общефедеральный список входили и вы?
— Разумеется, нет. Люди сами свободно голосовали за того, кто им по душе. И упрекать, а тем более винить их за это невозможно. Я же пытаюсь рассуждать не о том, почему они сделали такой выбор, а о том, почему они его сделали.
— И вы приходите к выводу о том, что фашизм в России — это уникальное явление…
— Не просто фашизм, а фашизм на пороге власти. В нормальном обществе существует такая же двухпартийность, которая с определенными натяжками была у нас в «дожириновскую эпоху».
С одной стороны, это либеральные консерваторы, выступающие за более свободный рынок и уменьшение влияния государства на все экономические процессы, а с другой — социал-демократы, стоящие за контролируемый рынок и за усиление роли государства.
Эти две силы конкурируют между собой и периодически сменяют друг друга у власти. Третьей же силы, подобной Жириновскому, нет сейчас ни в одной цивилизованной стране мира. Точнее, она есть, но находится на задворках политической жизни. Зато, повторюсь, она появилась в России. И это очень тревожный симптом.
— Вы проводите какие-то аналогии с Германией накануне прихода Гитлера к власти?
— От этих аналогий уйти невозможно. Ведь до конца 1920-х годов в Германии существовал традиционный расклад политических сил. Затем появился Гитлер, победивший на законных выборах, назначенный рейхсканцлером и уже потом начавший уничтожать своих политических противников.
— Но почему же эта треклятая третья сила появилась именно у нас, в стране, больше других пострадавшей от фашизма?
— О слабости демократических традиций мы уже говорили. Весь парадокс заключается в том, что демократия — это штука опасная. И если не уметь с ней обращаться, она может покалечить общество. И демократия просто обрушилась на Россию, в которой последняя (и чуть ли не первая) попытка ввести какие-то демократические институты была при Временном правительстве. В итоге же получился закономерный результат.
Кроме того, ни у демократии, ни у коммунистов не оказалось яркого, мощного, харизматического лидера, который мог бы конкурировать с Жириновским и был способен столь же доходчиво и даже, если хотите, демагогично отстаивать предвыборные ценности своей партии. Коммунисты были бледны, демократы были бледны. Жириновский был ярок, и он победил.
— У вас есть прогноз насчет будущего развития событий?
— Сейчас явно наметились два полярных отношения к победе Жириновского. Первое — это панические вопли, подготовка к созданию разнообразных антифашистских фронтов, комитетов, ассоциация и т. д.
Второе — это своеобразный «пофигизм». Мол, ничего страшного не случилось, все равно по одномандатным округам прошло немало демократов. И они «задавят» в Думе фракцию жириновцев.
Мне кажется, что думать нужно о другом. Не столь важно, сколько сторонников Жириновского будет в парламенте. Важно, чтобы укреплялись традиционные политические элиты. И здесь, я не разделяю коммунистов и демократов, а, наоборот, считаю, что они могут в чем-то поддержать друг друга. Ибо при всех идеологических разногласиях и те, и другие заинтересованны в укреплении конструктивной оппозиции в пику фашиствующей демагогии.
— Что-то с трудом я представляю, допустим, гайдаровско-зюгановский альянс…
— Конечно, речь идет не о рекламном братании лидеров. Демократы уже повторили ошибку своих германских «единомышленников», допущенную 60 лет назад. Они раскололись, они дрались между собой, а Жириновский, не встречая практически никакого сопротивления, прошел в парламент.
Второй раз такую ошибку допустить нельзя. Поэтому сейчас в принципе всем можно и нужно договориться. Коммунисты в своей программе не выдвигали экстремистских лозунгов. Да, мы считаем, что их экономическая программа ведет страну в тупик. Но в политическим плане они имеют сегодня определенные конструктивные принципы, которые совпадают с общедемократическими.
Так, нынешние коммунисты выступают за то, что парламент должен быть подконтролен народу, что должна быть свобода выбора, состязательность. А самое главное — то, что они за мирное решение всех политических вопросов. И поэтому нет ничего необычного в том, что авантюристы смогут объединиться в борьбе против авантюристов.
— Все это хорошо, все это, наверное, правильно. Но вот в новом парламенте происходит сближение всех антиавантюристов. А за его стенами продолжается раздрай в экономике, растет безработица, свирепствует инфляция и т. д. И на этом фоне демагог Жириновский сулит всем нам златые горы и молочные реки. Какой толк будет от этого политического альянса?
— Может, это прозвучит категорично, но если через два года мы не добьемся заметных экономических успехов, то очень велика вероятность того, что Жириновский наберет абсолютное большинство голосов на следующих президентских выборах.
Я не верю во фронтальные успехи на всех направлениях экономики и во всеобщее благосостояние и процветание. Но реально можно добиться успеха отдельных секторов экономики. Например, на Алтае появляются десяток-полтора предприятий, которые прочно вписываются в отечественный и мировой рынок, получают постоянные рынки сбыта…
И таким образом мы получим все больше и больше островков стабильности, на фоне которых сформируется нормальная рыночная инфраструктура: это и современная цивилизованная торговля с хорошим сервисом и гарантиями качества, и качественная банковская конкуренция, когда деятельность банков не будет раздражать производителей так же, как сейчас.
И в этом случае Жириновский по-прежнему будет занимать видное место в российском парламенте, но его влияние, несомненно, снизится.
— Насколько велика вероятность того, что Ельцин поступит «проще» и воспользуется своим конституционным правом роспуска Госдумы? Допустим, он три раза предлагает на пост премьер-министра заведомо «непроходную» фигуру, после чего прекращает деятельность несговорчивого парламента и назначает новые выборы.
— То, что я скажу, является сугубо личным моим мнением. Я не верю в роспуск этого парламента. Абсолютно. По той простой причине, что роспуск второго законодательного органа будет означать верную политическую смерть Ельцина.
Так что, по всей видимости, Президент будет искать пути сближения с этим составом парламента, будет пытаться через своих сторонников проводить новые законы, необходимые новой России.