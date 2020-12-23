Виктор Томенко рассказал, как работает без двух министров и когда закроет все вакансии

Губернатор Виктор Томенко замкнул, в основном, на себя функции вице-губернатора, курирующего экономический блок. Эта позиция в правительстве края пустует уже больше года, вакантными остаются и два министерских поста. О том, как организована работа правительства в неполном составе и когда вакансии будут заполнены, он рассказал в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

Куратор экономического блока

Павел Дитятев, работавший экономическим вице-губернатором и министром экономического развития, уволился и переехал в другой регион, напомнил губернатор (это было год назад, он переехал в Москву.- Прим. Altapress.ru).

Министерством руководит «опытный, профессиональный человек» Анатолий Нагорнов, а вот деятельность экономического блока Виктор Томенко «замкнул на себя».

У меня это обычная практика — если быстро не принимаются кадровые решения, — пояснил он.

В то же время часть вопросов решают его заместители Виталий Снесарь и Иван Кибардин. В этот блок (губернатор называет его блоком развития), кроме, минэкономразвития, входит минцифра и три управления — по туризму, предпринимательству и труду и занятости.

Сессия АКЗС 27 августа 2020 года. Виталий Снесарь. Анна Зайкова

Назначение вице-губернатора затянулось — и причин тому несколько. Во-первых, в связи с тем, что в условиях пандемии коммуникации осложнены — а для подбора человека нужно собеседование. Во-вторых, кандидатуру экономического министра надо согласовывать с АКЗС. И эту работу тоже надо будет провести.

Проваленных в связи с отсутствием зампреда вопросов нет. Однако эту ситуацию будем поправлять, — сказал Виктор Томенко.

Большая пресс-конференция по итогам 2020 года. Altairegion22.ru

Министр-эколог

Губернатор напомнил, что прежний министр природных ресурсов и экологии Владимир Попрядухин ушел в отставку по своей инициативе (это произошло в сентябре). Работой министерства сейчас руководит Лариса Казанцева.

Однако кандидатура министра требует согласования с Министерством природных ресурсов РФ — ведь региональному министерству передана часть федеральных полномочий.

Назначение затянулось из-за смены в начале года правительства РФ, назначения нового курирующего вице-премьера, а в ноябре появился еще и новый глава федерального министерства.

Виктор Томенко сказал, что процесс согласования руководителя ведомства находится в завершающей стадии. Министром станет глава Алейска Иван Маскаев — если его кандидатура будет согласована.

Тарифное управление

А вот кандидатура на другую позицию — руководителя управления по тарифам — еще не определена: «Идет подбор кандидатуры», — объяснил глава региона и пообещал, что долго затягивать с назначением он не будет.

Кампания по утверждению тарифов, которая сейчас идет, находится под контролем вице-губернатора Александра Климина — его Виктор Томенко назвал «человеком опытным этих вопросах». И он координирует работу этого органа власти в случае необходимости помогает решить вопросы.

Предыдущий руководитель этого ведомства Александр Катнов уволился весной 2020 года.