Кто затеял реформу
РБК напомнил, что реформа здравоохранения началась в 2010 году (то есть при президенте Дмитрии Медведеве, когда Татьяна Голикова была министром здравоохранения и соцразвития России).
Тогда поставили задачу оптимизировать расходы, закрыв «неэффективные» медучреждения, расширив оказание высокотехнологичной помощи и организовав сеть современных медучреждений (воде перинатальных центров). Впрочем, меры по оптимизации начали принимать еще в 2003—2005 годах, продолжает издание.
К чему привела оптимизация
А 3 ноября Татьяна Голикова заявила в эфире «России 1», что оптимизация во многих регионах оказалась неудачной. Нынешняя глава Минздрава РФ Вероника Скворцова добавила, что сильно устарела инфраструктура поликлиник и больниц. По ее словам, системно инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов, рассказал REN.tv.
О неоднозначных результатах оптимизации рассказывал altapress ru и депутат госдумы Николай Герасименко: с 2000 по 2015 годы в России сократилась сеть лечебных учреждений с 11,5 тыс. до 5 тыс. Больше всего пострадали родильные дома — к примеру, в Ярославле после строительства перинатального центра закрыли все роддома региона.
РБК приводит данные Росстата, согласно которым количество поликлиник за этот период уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Тенденция была такова, что к 2021−2022 годам по количеству медучреждений страна могла достичь уровня 1913 года — 3 тыс.
И дело, как мы знаем, не только в уменьшении количества больниц. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» нейрофизиолог Семен Гальперин заявил Nation News о серьезной нехватке кадров и сложностях с обеспечением лекарствами.
Поток критики
К критике оптимизации присоединились и другие эксперты. Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что медучреждения находятся «в ужасном состоянии» и нужна модернизация поликлиник и районных больниц.
Депутат Госдумы и бывший главный санврач России Геннадий Онищенко сказал агентству Ura.ru, что «оптимизация не удалась, и это очевидно». А неудачной она оказалась из-за нехватки денег и непрофессионализма руководителей отрасли.
«Деньги здравоохранению нужны, сегодня объем финансирования менее 3% ВВП, а нужно как минимум 6−7%. Но мало получить деньги, надо знать, на какие цели их использовать», — сказал Онищенко.