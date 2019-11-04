Вице-премьер Голикова признала неудачной оптимизацию здравоохранения в регионах

Вице-премьер и куратор «социалки» в российском правительстве Татьяна Голикова заявила, что оптимизация здравоохранения во многих российских регионах была проведена неудачно, передает РБК . О неудачах оптимизации системы оказания медпомощи в стране высказались, кроме нее, еще несколько политиков и экспертов.

Кто затеял реформу

РБК напомнил, что реформа здравоохранения началась в 2010 году (то есть при президенте Дмитрии Медведеве, когда Татьяна Голикова была министром здравоохранения и соцразвития России).

Тогда поставили задачу оптимизировать расходы, закрыв «неэффективные» медучреждения, расширив оказание высокотехнологичной помощи и организовав сеть современных медучреждений (воде перинатальных центров). Впрочем, меры по оптимизации начали принимать еще в 2003—2005 годах, продолжает издание.

К чему привела оптимизация

А 3 ноября Татьяна Голикова заявила в эфире «России 1», что оптимизация во многих регионах оказалась неудачной. Нынешняя глава Минздрава РФ Вероника Скворцова добавила, что сильно устарела инфраструктура поликлиник и больниц. По ее словам, системно инфраструктуру никто не трогал с конца 1950-х годов, рассказал REN.tv.

«Скорая помощь» в Барнауле. Altapress.ru

О неоднозначных результатах оптимизации рассказывал altapress ru и депутат госдумы Николай Герасименко: с 2000 по 2015 годы в России сократилась сеть лечебных учреждений с 11,5 тыс. до 5 тыс. Больше всего пострадали родильные дома — к примеру, в Ярославле после строительства перинатального центра закрыли все роддома региона.

РБК приводит данные Росстата, согласно которым количество поликлиник за этот период уменьшилось на 12,7% — до 18,6 тыс. учреждений. Тенденция была такова, что к 2021−2022 годам по количеству медучреждений страна могла достичь уровня 1913 года — 3 тыс.

И дело, как мы знаем, не только в уменьшении количества больниц. Президент межрегиональной общественной организации «Лига защиты врачей» нейрофизиолог Семен Гальперин заявил Nation News о серьезной нехватке кадров и сложностях с обеспечением лекарствами.

Поток критики

К критике оптимизации присоединились и другие эксперты. Вице-премьер Антон Силуанов заявил, что медучреждения находятся «в ужасном состоянии» и нужна модернизация поликлиник и районных больниц.

Геннадий Онищенко. kremlin.ru

Депутат Госдумы и бывший главный санврач России Геннадий Онищенко сказал агентству Ura.ru, что «оптимизация не удалась, и это очевидно». А неудачной она оказалась из-за нехватки денег и непрофессионализма руководителей отрасли.