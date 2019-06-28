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Политика

«Скажу без кривляния». Путин ответил на вопрос о преемнике

Владимир Путин рассказал, что размышлял о преемнике ещё со своего первого избирательного срока. Об этом глава государства признался в интервью британскому изданию FT накануне саммита G20, сообщает РИА «Новости».

Владимир Путин посетил "Артек".
Владимир Путин посетил "Артек".
kremlin.ru

«Ситуация меняется, меняются определенные требования к людям. А в конечном итоге — я скажу это без всякого кривляния и преувеличения либо без всякой красовки — в конечном итоге решение должен принять российский народ», — сказал Путин и напомнил британским журналистам, что в России президента выбирают путем прямого тайного голосования всего населения страны.

Владимир Путин также подчеркнул, что действующий глава РФ всегда кого-то поддерживает и это существенная поддержка, «но в конечном итоге выбор всегда за гражданами Российской Федерации».

Ранее издание Bloomberg сообщало, что в Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с публикацией и назвал статью «вольными упражнениями», которые не имеют отношения к тому, что обсуждается в администрации президента.

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