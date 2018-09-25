Владимира Жириновского вызвали на допрос в службу безопасности Украины

27 сентября депутат Государственной Думы РФ, лидер Либерально-демократической партии России (ЛДПР) Владимир Жириновский должен предстать перед старшим следователем Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщается в повестке, опубликованной в правительственном издании «Урядовый курьер», пишет ТАСС .

Украинская сторона собирается допросить Владимира Жириновского. Также ему предъявят обвинение, ознакомив с материалами досудебного расследования в уголовном деле от 24 июля 2014 года.

Лидеру ЛДПР, а также его коллеге из партии КПРФ Геннадию Зюганову предъявляют обвинения в финансировании действий, направленных на изменение границ территорий и государственной границы Украины. Речь идет о поддержке провозглашенных республик Донбасса.

Ранее в отношении Жириновского Украиной также были применены санкции, предусматривающие запрет на въезд в страну, блокирование активов, временное ограничение на пользование и распоряжение имуществом.

Сам Жириновский возбуждение уголовного дела против него назвал политическим преследованием.