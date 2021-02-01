Власти и штаб Навального разошлись в оценках масштабов митинга 31 января

В штабе оппозиционного блогера Алексея Навального считают, что количество участников протестной несанкционированной акции 31 января было примерно таким же, что и неделей ранее. Такие данные приводит портал «Открытые медиа», поддерживаемый из-за рубежа бывшим владельцем ЮКОСа Михаилом Ходорковским.

По данным «навальновцев» на улицы городов России с мирными прогулками протеста вышли примерно от 200 до 300 тыс. человек.

Последователи протестного учения Алексея Навального утверждают, что в 42 городах России число участников акции превысило данные о митинговавших 24 января. Такие выводы они сделали из сообщений в соцсетях, по материалам местных СМИ.

В Москве и Санкт-Петербурге, по данным штаба, на улицы вышли от 15 до 20 тыс. человек.

Масштабы протестной акции, в оценках ее организаторов, в разы превышают официальные данные. По данным полиции, к примеру, в Москве на улицы вышли всего 2 тыс. человек.

В Барнауле в несанкционированном митинге приняли участие 250 человек, задержаны были 85 граждан — такие цифры приводит региональное управление МВД России.

Акция в поддержку Навального в Барнауле , 31 января. altapress.ru

Между тем, власти Алтайского края приняли беспрецедентные профилактические меры, чтобы не допустить масштабов протеста 24 января. В частности в центр были стянуты сотни полицейских, а общественный транспорт не пускали на пр-т Ленина.

Жители Барнаула в соцсетях возмущены проблемами именно с общественным транспортом. Многие высказали равнодушное отношение к митингам. А вот то, что с 10.00 до 11.00 невозможно было уехать на автобусах или троллейбусах на пр-т Ленина, они называют «очередным тупоголовым решением барнаульских чиновников».