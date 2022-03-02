Володин объяснил, почему его нет в новых санкционных списках

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал в своем Telegram , почему в публикуемых санкционных списках нет его фамилии.

Володин отметил, что к нему часто поступают вопросы на тему «почему в публикуемых в эти дни санкционных списках нет его фамилии».

Отвечаю всем интересующимся. Санкции против меня введены в 2014 году. Таких стран порядка 40. Привожу список: США, Канада, страны ЕС (Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия, Швеция и Эстония), Черногория, Исландия, Норвегия, Албания, Лихтенштейн, Украина, Швейцария, Япония и Австралия", — напомнил политик.

Он подчеркнул, что еще восемь лет назад спокойно отнесся к попаданию под санкции.

«За рубежом ни у меня, ни у моей семьи никакой собственности, счетов и активов никогда не было и нет. Дети работают и учатся в нашей стране. А что касается отдыха — в России много замечательных мест», — подчеркнул спикер ГД.

Накануне Володин раскритиковал деятелей культуры, которые «не осуждают неонацистов».