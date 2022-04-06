6 апреля
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Политика

Володин объявил о начале конца монополии доллара в мире и истерике Минфина США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар больше нельзя считать надежной валютой для хранения средств, его монополии пришел конец.

Вячеслав Володин.
Вячеслав Володин.
duma.gov.ru

«Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике», — написал Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что доверие к доллару падает, его доля в мировых расчетах сокращается. И хотя США хотели своими «адскими» санкциями обвалить российскую экономику и парализовать банковскую систему России, «план Вашингтона не удался».

Спикер Госдумы напомнил — Минфин США запретил РФ оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, однако у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях введенных против страны ограничений.

Ранее Володин заявил, что в США наступил «хаос». В качестве примера привел слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о том, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка.

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