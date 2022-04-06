Володин объявил о начале конца монополии доллара в мире и истерике Минфина США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что доллар больше нельзя считать надежной валютой для хранения средств, его монополии пришел конец.

«Принятое Владимиром Путиным решение о расчете за газ с недружественными странами в рублях, а также обсуждение расширения перечня товаров для рублевой торговли привели Минфин США к истерике», — написал Володин в Telegram.

Он подчеркнул, что доверие к доллару падает, его доля в мировых расчетах сокращается. И хотя США хотели своими «адскими» санкциями обвалить российскую экономику и парализовать банковскую систему России, «план Вашингтона не удался».

Спикер Госдумы напомнил — Минфин США запретил РФ оплачивать госдолг из резервов, замороженных из-за санкций, однако у России есть средства на счетах, чтобы выполнить обязательства в полном объеме даже в условиях введенных против страны ограничений.

Ранее Володин заявил, что в США наступил «хаос». В качестве примера привел слова пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки о том, что Штаты не просили американские компании уходить с российского рынка.