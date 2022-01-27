Возможность создания военного союза России с Китаем оценил Медведев

«И более того, неоднократно было констатировано, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой находятся на самой высшей точке за всю историю наших отношений. У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер», — указал Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России.

Тот факт, что за отношениями России и Китая на международной арене пристально наблюдают, Медведев расценил как признак влияния на международную расстановку сил «в качестве балансира».

«Посмотрите, наши друзья за океаном и в Европе тоже постоянно говорят: вот русские с китайцами, вот русские с китайцами. У нас нет никакого военного союза с Китайской Народной Республикой, и к этому никто не стремится», — сказал политик.

При этом он подчеркнул — отсутствие военного союза не исключает коопераций в различных сферах, в том числе в военно-политической. Это касается и проведения различных учений.

Ранее Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в России.