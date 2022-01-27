27 января -13°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Политика

Возможность создания военного союза России с Китаем оценил Медведев

Стратегические отношения между Россией и Китаем устраивают обе стороны, военных союзов никто не ищет, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, пишет Lenta.ru.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
kremlin.ru

«И более того, неоднократно было констатировано, что отношения между Россией и Китайской Народной Республикой находятся на самой высшей точке за всю историю наших отношений. У нас действительно стратегические отношения, очень добрые отношения, фундаментальные отношения. Отношения, которые носят взаимовыгодный характер», — указал Дмитрий Медведев, зампред Совбеза России.

Тот факт, что за отношениями России и Китая на международной арене пристально наблюдают, Медведев расценил как признак влияния на международную расстановку сил «в качестве балансира».

«Посмотрите, наши друзья за океаном и в Европе тоже постоянно говорят: вот русские с китайцами, вот русские с китайцами. У нас нет никакого военного союза с Китайской Народной Республикой, и к этому никто не стремится», — сказал политик.

При этом он подчеркнул — отсутствие военного союза не исключает коопераций в различных сферах, в том числе в военно-политической. Это касается и проведения различных учений.

Ранее Медведев оценил ситуацию с коронавирусом в России.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость