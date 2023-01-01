Возвращение пленных, Владимир Путин записал новогоднее обращение на фоне военных, а скидку на оплату госпошлин через Госуслуги отменили. Что еще произошло 31 декабря

На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.

На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в ЛНР безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.

На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождена Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.

В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР.

Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.

В ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

В ДНР и Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.

В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка РСЗО «HIMARS», две боевые машины РСЗО «Град», а также самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», с которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка и других населенных пунктов ДНР. В ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В ЛНР уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.

Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.

Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.