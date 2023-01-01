Возвращение пленных, Владимир Путин записал новогоднее обращение на фоне военных, а скидку на оплату госпошлин через Госуслуги отменили. Что еще произошло 31 декабря

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Минобороны РФ, брифинг 31 декабря
На Купянском направлении огнем артиллерии и ударами армейской авиации нанесено поражение трем ротным тактическим группам ВСУ в Харьковской области. Уничтожено более 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и три пикапа.
На Красно-Лиманском направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений ВСУ в ЛНР безвозвратные потери противника составили до 140 украинских военнослужащих, пять танков, семь боевых бронированных машин и четыре пикапа.
На Донецком направлении российские войска продолжали наступательные действия, нанося удары оперативно-тактической и армейской авиацией, артиллерией и тяжелыми огнеметными системами по районам скоплений живой силы и военной техники ВСУ. За сутки на данном направлении уничтожено более 80-ти украинских военнослужащих, два бронетранспортера, четыре бронеавтомобиля и три пикапа.
На Южно-Донецком направлении в результате успешных наступательных действий российскими войсками освобождена Дорожнянка Запорожской области. Уничтожено до 50-ти военнослужащих, три боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и пять пикапов.
В результате ударов высокоточным оружием ВКС России поражены три пункта временной дислокации иностранных наемников в ДНР.
Ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ за сутки поражены 75 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 92 районах.
В ДНР вскрыта позиция и уничтожен радиолокатор украинского зенитного ракетного комплекса С-300. Уничтожены пять радиолокационных станций контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.
В ДНР и Запорожской области уничтожены два склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов ВСУ.
В ходе контрбатарейной борьбы на огневых позициях в районе населенного пункта Константиновка уничтожены пусковая установка РСЗО «HIMARS», две боевые машины РСЗО «Град», а также самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика», с которых велись обстрелы жилых кварталов Донецка и других населенных пунктов ДНР. В ДНР на огневых позициях уничтожены четыре артиллерийские системы М777 производства США. В ЛНР уничтожена самоходная гаубица «Dana» чешского производства.
Истребительной авиацией ВКС России в ДНР сбиты два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины.
Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены восемь украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской области.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 355 самолетов, 198 вертолетов, 2764 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7338 танков и других боевых бронированных машин, 957 боевых машин РСЗО, 3752 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7846 единиц специальной военной автомобильной техники.
- Новогоднее обращение президента России Владимира Путина к жителям страны было записано не на фоне Кремля, как это делалось раньше, а в окружении военнослужащих.
- Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 82 военнослужащих.
- Владимир Путин поручил утвердить стратегию развития беспилотной авиации.
Экономика, что с ней происходит
- Правительство уточнило правила назначения пособия на детей для семей мобилизованных. Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения единого ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.
- Правительство РФ установило предельные цены, выше которых «Газпром» не будет покупать газ и услуги у совместных предприятий (СП) с OMV и Wintershall Dea, следует из распоряжения правительства.
- По итогам 2022 года мировые рынки акций и облигаций потеряли более $30 трлн. Это самый высокий показатель с окончания глобального финансового кризиса в 2008-м. Наиболее тяжелые потери на рынках вызвали инфляция, рост процентных ставок и военный конфликт России и Украины, пишет Financial Times.
- Переработанные и перепроданные за пределами России нефтепродукты не будут попадать под действие потолка цен на нефтепродукты. Такие энергоносители не будут считаться российскими. Это следует из предварительной инструкции Минфина США, опубликованной на его сайте.
- Экологическое требование к государственным и муниципальным закупкам вступило в силу в России. Теперь в документации госзакупок необходимо указывать, что не менее 3% вторичного сырья использовано при производстве закупаемых товаров, сообщает пресс-служба Российского экологического оператора (РЭО).
- Российские брокеры перестанут продавать неквалифицированным инвесторам иностранные акции/
- Социальный фонд России начинает работу с 1 января во всех регионах, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда. Клиентские офисы откроются для посетителей с 9 января.
- Ставки акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла с 1 января 2023 года планово выросли на 4%.
- Единый налоговый платеж в России с 1 января становится обязательным для всех физических и юридических лиц, а также индивидуальных предпринимателей.
- Ставка акциза на алкогольную продукцию в России повышается с 1 января 2023 года.
- Минимальный размер оплаты труда с января 2023 года будет проиндексирован на 6,3% и составит 16 242 рубля, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда России.
- Губернатор Одесской области Максим Марченко заявил, что в регионе ограничат работу энергоемких промпредприятий на праздниках. Он уточнил, что эти меры примут, чтобы высвободившееся электричество передать в жилые дома.
Реакции политиков
- В своем новогоднем обращении Владимир Путин заявил, что правда на стороне России, которая защищает своих людей на своих исторических территориях, и поблагодарил участников спецоперации за силу духа и отвагу.
- Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что цель спецоперации на Украине — положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве, и заверил, что она будет достигнута. «Наступающий год тоже не будет легким. Враги России будут и дальше пытаться сломить ее, подчинить своей воле, но у них ничего не получится», — заверил он. По словам Медведева, россияне стали сильнее, отметив, что «мы вместе, за нами правда, а в правде победа, которая обязательно будет за нами».
- Премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания продолжит оказывать помощь Украине в 2023 году. При этом он отметил, что предстоящий год будет сложным для страны из-за последствий украинского конфликта.
Реакции: люди, сообщества
- Патриарх Кирилл в канун Нового года пожелал избавления России от внешних врагов. «Будем просить Господа о ниспослании нам Его помощи, о том, чтобы следующий год был годом мирным, чтобы Он избавил Отечество наше, народ наш, церковь нашу от врагов внешних, видимых и невидимых, чтобы была духовная сила у народа нашего, сохраняя веру, сохранять и способность к сопротивлению всякому злу», — сказал патриарх.
- Организатор Евровидения Мартин Эстердаль заявил, что решение об исключении России из конкурса было сложным. Однако, по его словам, это соответствует ценностям солидарности, взаимовыручки и объединению через музыку.
Информация, которую вы могли пропустить
- Приложения «Яндекса», VK, видеохостинга Rutube и «Лаборатории Касперского» должны быть предварительно предустановлены в 2023 году на продаваемые в РФ смартфоны, планшеты, компьютеры, ноутбуки и умные телевизоры. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
- Скидка в размере 30% на оплату госпошлин для физических лиц в РФ через портал «Госуслуги» отменяется с 1 января 2023 года.
- В России возобновляется льготное автокредитование. На машину стоимостью не выше 2 млн рублей, будет даваться скидка в 20%. Это предложение будет доступно семьям минимум с 1 несовершеннолетним ребенком, медикам, учителям, тем, кто впервые покупает автомобиль, а также военным, их семьям и служившим в армии пенсионерам. Льготы также даются тем, кто сдает автомобиль старше 6 лет в трейд-ин при условии, что владел им не менее 1 года. Купить по программе можно легковушку или легкий коммерческий автомобиль (LCV) — российские Lada, УАЗ, ГАЗ, китайский Haval, собираемый в Тульской области, или электромобиль Evolute липецкого завода Моторинвест.
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Официальный курс валют ЦБ РФ на 1 января:
- USD 70,34 ₽
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Хорошего воскресенья! Вот, что произошло 30 декабря: «Удар по объектам энергетики, в ДНР и ЛНР приняли новые конституции, а Аркадий Волож покинул Яндекс».
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