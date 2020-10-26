Вред ради пользы. За что судят бывших алтайских чиновников, организовавших вырубку леса для «Белокурихи-2»

Отношение правоохранителей к лесным нарушениям в последнее время становится все более строгим. Судят уже не только мелких дровосеков, перепутавших валежник с ветровалом. Под уголовное преследование попадают и чиновники, управляющие лесными угодьями. Именно к таким относится дело экс-начальника алтайского управления лесами, рассмотрение которого началось в суде 5 октября. Altapress.ru стали известны подробности дела.

Любимое детище экс-губернатора

В июне 2020 года следственный комитет провел обыски в краевом управлении лесами (подразделении минприроды).

Журналисты по привычке ждали шокирующих подробностей. Но пресс-служба СК поначалу ограничилась лишь кратким известием о превышении должностных полномочий высокопоставленными сотрудниками ведомства.

Как оказалось, превысили полномочия (каждый свои) руководитель управления Владимир Черных и начальник-лесничий Белокурихинского лесничества Сергей Пухирев. Они отдали под вырубку участок, который рубить было нельзя. И тем самым нанесли ущерб государству и обществу.

Правда, в опубликованной информации дипломатично обошли тот факт, что, допустив это «своеволие», фигуранты дела помогли развитию самого раскрученного регионального инвестпроекта «Белокуриха-2». Любимого детища экс-губернатора Александр Карлина.

Проект «Белокуриха-2». Altairegion22.ru

Неизвестные трудности

О том, что этот большой и красивый проект, построенный с нуля в поросшей лесом горной местности, неизбежно приведет к уничтожению какой-то части деревьев, на старте, видимо, мало кто задумывался.

Из «Белокурихи-2» планировалось сделать курорт мирового уровня. И кто может быть против? К тому же сам Александр Карлин заверил: проект субкластера «Белокуриха-2» не окажет негативного воздействия на природу. «Будут сохранены все лесонасаждения», — сказал он.

Бюджетные деньги на проект выделяли исправно. А по ходу дела власти демонстрировали достижения. Вот крутая во всех смыслах дорога. Вот первые туристические объекты. Вот горнолыжная трасса.

О каких-либо трудностях слышно не было. Между тем они были.

Дорога «на Белокуриху-2». @belokuriha2

Разговор с инвестором

Как стало известно Altapress.ru, якорный инвестор мегапроекта — акционерное общество «Курорт Белокуриха», уже проложившее горнолыжную трассу, в 2016 году принял решение ее расширить. А на участке, который приглядел для этого менеджмент компании, был лес.

Один из руководителей компании пригласил к себе Сергея Пухирева — главного по лесу в тех краях — и попросил его организовать расчистку участка для расширения трассы. В дальнейшем он намеревался взять участок в аренду.

Беда была в одном: лес на этом участке относился к категории защитных, а рубки там запрещены.

Белокуриха-2. Лыжно-биатлонный комплекс. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Двое отказали

Насколько известно Altapress.ru, этот тонкий момент на следствии объяснили так: сам лесничий знал о том, что на участке растет защитный лес. Но бизнесмену об этом не сообщил. И решил по возможности помочь.

Вопрос: как помочь? Лесничий решил, что сможет убедить управление лесами дать согласие на рубки — надо лишь оформить их как противопожарный разрыв.

В феврале 2017 года он обсудил идею с двумя ответственными сотрудниками управления лесами. Те согласовывать разрыв наотрез отказались. Тогда он пришел к Владимиру Черных, своему начальнику, рассказал ему ситуацию — и тот согласился помочь.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Благие намерения

Согласно имеющейся у Altapress.ru информации, экс-начальник управления объяснил свое «своеволие» благими намерениями. Он пошел на это, так как бизнесмен «является авторитетным и уважаемым человеком в Алтайском крае».

И потому, что «создание горнолыжной трассы, то есть обустройство курортного субкластера „Белокуриха-2“, стоит на контроле у губернатора». Тем более, что губернатор не раз призывал всех создать инвесторам максимально комфортные условия.

Добавим, что в деле нет никаких доказательств, что бывшие «лесные служащие» получили от бизнесмена какую-либо матпомощь — назовем ее так. Как потом оказалось, благими намерениями выложена дорога в следственный комитет (по крайней мере — такими).

Уголовное дело. Заключение под стражу. Pixabay.com

Бюрократическая процедура

Здесь мы вынуждены погрузить читателя в скучные (но важные) детали процесса оформления пожарного разрыва.

По правилам, сначала надо оформить госзадание. Оно опирается на материалы лесоустройства, сведения в лесохозяйственных регламентах, обследования и осмотр участка в натуре.

Деревья надо описать и подсчитать, границы участка — обозначить на схеме.

Но это не все. Затем составляется задание и служебная записка. Готовится проект приказа с включением в него вырубки. К проекту прикладывают листок визирования — в нем немало подписей специалистов.

Наконец, если все соблюдено, приказ подписывает глава минприроды… Словом, процесс организован так, чтобы какой-нибудь единичный «вредитель» не мог одним росчерком пера отдать под вырубку то, что рубить нельзя.

Экскурсия в горнолыжный гластер «Белокуриха-2 Горная». Дарья Зыкова , ИД «Алтапресс»

Не встали на защиту леса

Владимир Черных, будучи лесным чиновником с большим стажем, все эти процедуры, разумеется, хорошо знал — их исполнение, собственно, и было частью его полномочий.

По данным Altapress.ru, когда часть работы была проделана, он вызвал к себе двух подчиненных — тех самых, которые в разговоре с Пухиревым отвергли саму возможность вырубки.

Черных дал им указание подготовить проект приказа (чем, вероятно, и превысил полномочия). Судя по тому, как развивались события, на этот раз они не встали на защиту защитного леса, а подчинились. Хотя и понимали, что это нарушение.

В Белокурихе-2 начали строить улицу художников и гончаров. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Приказ подмахнул и.о. министра

Основанием для незаконной рубки стал приказ, который летом 2017 года подписал не Черных, а и.о. министра природных ресурсов.

Черных же выдал задание Пухиреву заключить договор на вырубку, что тот и сделал, выполнив указание начальства.

В целом вся процедура оформления затянулась на пять месяцев — 150 дней! Но рубили-пилили, конечно, намного быстрее. Под снос попали 17 сосен, 156 берез, 82 пихты и 169 осин.

Трасса на Белокуриху. altairegion22.ru

Запоздалая реакция

А через два года после описываемых событий, когда лишенная пихт и берез территория уже стала органичной частью популярной горнолыжной трассы, Черных и Пухирев оказались фигурантами уголовного дела.

Как видим, общественно полезная цель от уголовного преследования их не защитила. В краевом следкоме сочли, что чиновники превысили полномочия (ст. 286, часть 1 УК РФ) и нанесли ущерб государству в 960 тыс. рублей.

Вину они признали. Дело ушло в суд и теперь рассматривается в особом порядке — без проведения судебного расследования. Иначе говоря, наказание им вынесут на основе выводов следственного комитета. Хотя, наверное, было бы логично, чтобы суд изучил все обстоятельства этого непростого дела.

Космический аппарат в Белокурихе-2. Пресс-служба «Курорта Белокуриха»

Специалисты выезжают в лесничества

Вообще, дело это может показаться даже странным, и вот почему. За пять месяцев (150 дней!) оформления всех бумаг ни один специалист управления лесами не остановил этот процесс. Никто не предупредил и.о. министра, чтобы тот не подписывал неправильный приказ.

Все молчаливо согласились. С чем?

То ли с тем, что «Белокурихе-2» нужно развиваться. То ли с тем, что приказы начальства не обсуждаются. То ли это вообще обычная практика — если нельзя вырубать, но очень надо, то можно.

Сами фигуранты дела Владимир Черных и Сергей Пухирев от комментариев отказались. На вопрос Altapress.ru, как после этого случая усилен контроль, в минприроды ответили так.

«В части усиления контроля центрального аппарата управления лесами за деятельностью территориальных отделов, в том числе при формировании государственного задания на основании приказов минприроды, специалисты управления ежеквартально выезжают с проверками в лесничества», — пояснил замначальника управления лесами Андрей Стрелковский.

Светлая полоса трассы ( слава) — участок , фигурирующий в уголовное деле чиновников управления лесного хозяйства. Google Maps

Судьба вырубленного участка

Вырубленный участок сейчас передан в аренду для целей рекреации. Он используется в соответствии с условиями договора, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным Altapress.ru, его арендатор — акционерное общество «Курорт Белокуриха». Участок служит тем целям, для которых его, собственно, и вырубили — как горнолыжная трасса. И, надо полагать, радует лыжников.

В Белокурихинском лесничестве теперь, надеемся, все по закону, никто не вырубит ни одной незаконной пихты. А уголовное дело Черных и Пухирева начал рассматривать Белокурихинский горсуд, ближайшее заседание назначено на 29 октября.

Горнолыжная трасса в туркластере «Белокуриха-2 горная». Altairegion22.ru

Рубить нельзя. Но если очень хочется , можно

В недавнем большом интервью «Российской газете» глава СКР Александр Бастрыкин сказал, как его беспокоит ситуация в лесной отрасли. Однако следователи — точно не те люди, которые организуют лесное хозяйство по всем правилам и законам. Сделать это должны, что называется, специально обученные люди. Мы поговорили с Алексеем Грибковым, модератором площадки «Экология» Общероссийского народного фронта в Алтайском крае, о том, что у нас не так.

— Развитие проектов на лесной территории часто входит в противоречие с необходимостью сохранить лес. Ставим домики , расчищаем горнолыжные трассы — приходится рубить. Можно ли здесь найти баланс , умеем ли мы это делать?

— Это даже не противоречие: лес использовать можно и нужно — это возобновляемый ресурс. Вопрос в том, как это грамотно и системно организовать. Вот это у нас в стране не получается, мы делаем это неэффективно и неумело.

В Алтайском крае примеров тому много — взять те же ленточные боры, переданные в аренду для заготовки древесины. Да, лес — это ресурс. Но это далеко не единственная его функция. Есть и другие, включая поддержание благоприятной окружающей среды и сохранение биоразнообразия.

Алексей Грибков , эксперт ОНФ , эколог. Анна Зайкова.

— Для строительства части трассы «Белокуриха-2» вырубили лес из категории защитных. Их ни при каких условиях нельзя вырубать?

— Да нет, конечно. Их вовсю рубят. Напомню, ленточные боры относятся не только к категории защитных — внутри этой категории есть особая группа ценных лесов, в которой отдельной строчкой выделены ленточные боры.

Но в аренду они переданы именно в целях заготовки древесины. Разве получение древесины — целевое назначение ценных лесов? Нет. Но такой подход у нас сложился исторически, и мы его не меняем.

— Вот это разделение леса на категории в крае сделано? Если границы не четко обозначены , можно случайно ( или не случайно) вырубить то , что нельзя.

— Деление лесов на эксплуатационные, резервные и защитные (и отдельные градации внутри этой категории) утверждает своим приказом Рослесхоз. В основном в Алтайском крае это сделано. Но соответствующие документы есть не для всех территорий.

Есть, например, проблема с городскими лесами. Кроме того, отдельные особо охраняемые природные территории до сих пор формально числятся эксплуатационными лесами — в частности, такая проблема с Залесовским, Чарышским, Бащелакским заказниками, есть и другие примеры.

Лес. Заготовка древесины. Pixabay.com

— В случае с «Белокурихой-2» незаконно вырубленный участок передали в аренду для рекреационного использования. Это разрешает закон?

— Передавать защитные леса в аренду допускается Лесным кодексом, в том числе для рекреационного использования. У нас для целей рекреации арендуют достаточно большие площади, на них создается лесная инфраструктура.

Однако случаев, когда она создавалась незаконно, тоже много. До сих пор начальников управления лесами за это почему-то не преследовали.

Приведу конкретный пример. В Лебяжинском лесничестве на озере Горькое-Перешеечное были переданы в аренду участки для рекреационного использования. Депутат Госдумы построил там коттедж. Кто был наказан? Никто. Нет у нас верховенства закона и единого их применения ко всем случаям. А это неправильно.

Строения на берегу озера Горькое-Перешеечное. Фото 2012 года. my.mail.ru

— Иногда приходится вырубать лес , чтобы развитие не остановилось. Какими принципами мы должны при этом руководствоваться?

— На мой взгляд, необходимо более дробное и грамотное зонирование. Разберем это на тех же ленточных борах. Они отнесены к ценным.

В этих ценных лесах надо выделить зоны, где должно быть минимальное вмешательство человека, где можно вести лишь те виды хоздеятельности, которые направлены на поддержание полезных функций леса. И зоны, в которых возможно даже более интенсивное использование.

В частности, в искусственно созданных, посаженных человеком лесных культурах сегодня рубки ухода проводятся не только недостаточно, но и неправильно.

К сожалению, в стране преобладает подход к лесу как к ресурсу, который надо осваивать. Даже в Лесном кодексе заложено освоение — как если бы мы эксплуатировали месторождение. Есть стратегия развития лесной отрасли, есть много и других документов. А вот видения, каким должен быть стратегический подход к лесу, к сохранению всех его функций, нет.