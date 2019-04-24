Вопиющая ситуация в отдельно взятом городе: репортаж из первой поездки Томенко и правительства в Камень

22 апреля Камень-на-Оби встретил губернатора Виктора Томенко, шесть его заместителей и 9 министров прохладным утром, девственно чистыми улицами, разбитыми дорогами и взволнованными сотрудниками администрации. В этот день глава региона проводил эксперимент — первое выездное заседание правительства края. Вечером, подводя итог, глава региона назвал ситуацию в городе вопиющей.

Каменное сердце

На каждом этаже администрации сотрудники рассказывают, куда пройти на прием, где раздеться. Всех министров в лицо еще не знают. Главе минтранса Александру Дементьеву предлагают записаться на прием к одному из чиновников. Он улыбается и не возражает.

Губернатор ведет прием граждан в кабинете и.о. главы района Евгении Гордиенко. В записи — пять человек. У входа в приемную стоит сотрудница администрации — в строгом костюме, с прической — стережет.

— Вы, наверно, с семи утра здесь? — спрашиваю.

— Конечно. И вчера приходили, — неожиданно улыбается она, радуясь сочувствию.

В приемную входит решительная женщина в ярко-малиновой кофте. Пеняет стоящим вокруг местным чиновникам, что они так и не решили ее проблему. Проходит к губернатору. Ее зовут Валентина Сурдеева, ее муж — инвалид, которому три раза в неделю требуется гемодиализ. Процедуру делают только в Барнауле, транспортные расходы не компенсируются.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Только в Камне таких шесть человек, есть люди и в районе. Они ездят на BlaBlaCar, на маршрутках, на автобусах. Дорога — 3,5 часа в одну сторону, в обе — 7 часов, плюс там они находятся на процедуре 5 часов И это инвалиды первой группы. «Представьте, сколько уходит денег», — говорит Сурдеева.

У губернатора она попросила установить аппараты гемодиализа в Камне, а сейчас — компенсировать расходы на проезд. По последнему вопросу жительница Камня судится с администрацией района. Ранее ответы с отказами ей прислали и и.о. главы района и министр здравоохранения края Дмитрий Попов.

Губернатор, по словам женщины, пообещал решить вопрос и с транспортировкой, и с последующей установкой аппарата гемодиализа до конца 2019 года.

Вода Камень точит

После приема граждан Томенко в сопровождении команды пешком идет на набережную. Это недалеко, метров 200. Около дороги дворники убирают последние листики. Местный памятник Матери-Родине внизу облицовали современной плиткой. Сама набережная — в унылом состоянии. Часть огорожена — аварийная. Плиты, уходящие в этом месте в воду, или уже разрушились, или опасно накренились и вот-вот рухнут.

В Камне-на-Оби. altapress.ru В Камне-на-Оби. altapress.ru В Камне-на-Оби. altapress.ru В Камне-на-Оби. altapress.ru

— Я уж сколько спасателем работаю, — говорит мужчина, стоящий в сторонке, — последних года три берег сильно сыпется.

Набережную будут ремонтировать. Около 12 млн потратят на укрепление берега. Еще несколько миллионов — на благоустройство. В этом году предстоит бумажная работа. Сам ремонт начнут только в 2020-м.

Планы обустройства — на специальном стенде. «Да вот только сегодня появились бумажки эти», — говорят жители.

Набережная в Камне-на-Оби. altapress.ru

Камнем на шее

На машинах доезжаем до Центральной районной больницы. Последний ухаб на въезде на территорию — и мы готовые пациенты отдела неврологии.

В корпусе — наполовину голубые стены, старые деревянные двери, массивные вышарканные перила на закрученных вверх стертых советских лестницах. Министр Попов рассказывает, как будут ремонтировать больницу, оснащать ее, создавать новое отделение.

Делегация движется быстро: в каждом отделении — минут по пять. Медсестры слегка обескуражены: «Хоть бейджики успели надеть».

В Камне-на-Оби. altapress.ru

В одной из комнат — две пациентки на пятиместную палату.

— Если бы получилось, что бы спросили у губернатора?

— В больнице все хорошо… Вот дороги у нас плохие. В дождь вообще ужас.

Медсестры согласно подхватывают: дороги кошмарные.

В соседнее отделение делегация не заходит. Но сестры выглядывают с поста в коридор. На вопрос, что бы спросили, сначала отвечать опасаются. А потом начинают говорить.

— А вы спросите, какие у нас зарплаты! До МРОТ нам только доплачивают. Много бы чего спросили.

Ставки у медсестер — от 3,2 тысячи. Недавно им повысили оклады — в государственной медицине изменили систему оплаты. Только толку от этого — ноль, говорят сестры. Теперь просто до «минималки» доплачивают меньше.

Сестер категорически не хватает. На такие зарплаты не идут, хотя в городе есть училище, которое их готовит. В отделении реанимации должно быть 25 сестер, работает 14. Там же вместо 12 врачей только 4.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

С укомплектованностью кадрами — катастрофа.

В небольшом «красном уголке» сестры и врачи ждут встречу с губернатором. Недалеко от входа сидит врач-уролог, чтобы выскочить, если вызовут. Он — единственный на все отделение. Многие узкие специалисты в стационаре в одном экземпляре. Например, невролог. А ведь в больнице собираются открывать отделение для перенесших инсульт.

Взрослый хирург тоже один. Это значит, что он должен работать всегда: и по ночам, и в праздники.

— Если ночью поступает пациент, скорая едет за врачом, привозит, потом обратно домой. И так может быть несколько раз за ночь, — объясняет уролог.

Входит Томенко. За ним — Попов, машет рукой, чтобы встали. Вопросы в основном касаются зарплат и дефицита персонала.

В Камне-на-Оби. altapress.ru

Томенко заявляет, что средний уровень зарплат нужно повысить для врачей — до 50 тысяч, для сестер — до 25 тысяч. В зале — легкое оживление. Женщина рядом никак не реагирует.

— Думаете, реально?

— Все время обещают. Сдохнуть можно, пока дождешься, — собеседница машет рукой.

После встречи в помещение заходит женщина, которая выговаривает сестрам, что не могла до них дозвониться, а они ей были нужны. Оказалось, на время встречи просили выключить телефоны.

Врачи и сестры расходятся по рабочим местам. «Слышь, Маргаритка, зато 25 тысяч тебе», — слышится в коридоре.

На улице главврач Константин Федорюк рассказывает о перспективе роста зарплат. С врачами такой проблемы и нет, говорит он.

— Хотите, вас напугаю? И сейчас у многих врачей зарплата составляет от 50 до 100 тысяч рублей.

Но это — не цена одной ставки. Такие суммы — из-за неподъемных перегрузок.

Говоря о сестринских зарплатах, врач откровенно выкручивается. Объясняет, что оклад им повысили, а значит, появилось больше возможностей распределять премии. Только какое все это имеет значение, если на руки сестра все равно не получает больше МРОТ, так и остается не ясно.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Каменский уголь

Следующая станция — котельная № 29. Под ногами — сбитая почти в пух черная пыль, вокруг ржавый металл, высокое здание котельной красного кирпича с маленькой синей дверью. На ободранном письменном столе на улице — новенькие белые каски.

Котельная топит примерно треть города, в том числе ЦРБ, несколько детсадов, аграрный техникум, более 3 тысяч жителей. Она самая мощная в Камне. К котельной в этом году присоединят еще две небольшие, а здесь поставят новый — третий — котел, рассказывает altapress.ru Алексей Жихаренко, замглавы района по ЖКХ. Это удешевит производство тепла, позволит сэкономить около 12 млн рублей, скажет позже министр строительства и ЖКХ Иван Гилев.

Всего в городе 34 котельных, из которых большая часть — локальные. Себестоимость тепла высокая. Уговорить депутатов поднять тариф удалось только в этом году. Тепловики осторожно радуются — должно хватить хотя бы на уголь и ремонт, жители стонут.

В Камне-на-Оби altapress.ru

Камень с души

В ремонтируемое здание будущей школы Томенко не заходит, слушает министра образования на крылечке. Помещение освободил техникум, и теперь здесь будут учиться школьники.

Издалека за высокой комиссией наблюдают местные жители. Метрах в 50, у находящегося рядом общежития, стоит пожилая женщина, как потом выясняется, его комендант. Она объясняет: прошла оптимизация, объединили два средних специальных учебных заведения, получился аграрно-политехнический техникум. Одно из зданий освободили.

Но по-настоящему местных волнует другой вопрос: когда у города появится хозяин?

— Чтобы дороги у нас были, чтобы автобусы ходили, чтобы хоть что-то у нас маленько развивалось, а не только пивнушки и магазины. Помогли бы наладить все, — говорят жители.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

У каменцев в этом смысле большие надежды на Томенко. Они рассуждают так: «Карлин (экс-губернатор) наш город не любил, это всем известно. А у Томенко такого отношения нет. Глядишь, и поможет».

Каменный век

На автовокзале губернатор узнает, что у местного автобусного предприятия около 90% (38 машин) парка изношены полностью и имеют нулевую стоимость. Предприятие убыточно, потому что цены на бензин растут значительно быстрее платы за проезд. А запчасти только успевают покупать, потому что все дороги разбиты.

Но традиционный формат «жалобной книги» тут не прошел.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Люди на перроне рассказали: с автобусным сообщением творится черт-те что. Например, маршрут должен идти через четыре деревни, но в них не заходит.

— Шоферам звонишь, а им по фигу. Говорят: зачем мне нужна ваша деревня?

На маршрут могут поставить автобус малой вместимости, и часть пассажиров остается на улице. Автобусы все разбитые в хлам.

— Представьте себе, что такое в ноябре ехать в разбитом холодном пазике.

Но самое главное — расписание скачет совершенно непредсказуемо: приедет автобус или нет, часто остается гадать. Некоторые рейсы отменяют, особенно в выходные и праздники.

Не надеясь на автобусы, жители договариваются с таксистами. А из некоторых деревень поездка у них стоит 1,2−1,5 тысячи рублей. Из Крутихи до Камня — 500 рублей.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Одна из пассажирок прорвалась к губернатору.

— Мы же не просто так катаемся. Нам в больницу надо, например.

Директор автопредприятия Сергей Кузнецов возразил было, что люди сами нерегулярно ездят, пользуются такси, поэтому и автобусы вынуждены менять регулярность. Но тут же получил сдачи: так потому люди и обращаются к таксистам, что надежды на автобусы нет.

Дементьев сказал, что сейчас в крае прорабатывают вопрос организации межмуниципальных перевозок, потому что такие проблемы — по всему краю. В мае подготовят первые предложения.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Не нужно бросать камни в прошлое

Самая «жара» случилась в Доме культуры, где губернатор встретился с жителями. Жара, впрочем, была и в прямом смысле. В зале, рассчитанном на 380 мест, собралось около 500 человек.

Начиная, Томенко сказал, что видит: город поник, в нем чувствуется депрессия. И он хочет исправить ситуацию.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

За полтора часа жители задали около 20 вопросов. Некоторые были совсем частными: про аварийный дом, сгоревшее жилье и т. д. Но были и острые, касающиеся многих горожан.

В самом начале один из жителей начал было говорить, что при прошлом губернаторе между каменцами и краевыми властями «стоял забор в 4 метра». Но Томенко сразу одернул его и сказал, что не нужно бросать камни в прошлое.

Одна из женщин, не дождавшись микрофона, обратилась буквально с криком души: в городе огромная проблема с отводом воды. «Топит город!» — крикнула она. По ее словам, город превращается в болото. Жители ходят все лето по огороду в сапогах. В подвалах почти все время стоит вода. Дома отсыревают.

Жители жаловались на высокую плату за тепло — в квитанциях выставляют по 6−7 тысяч. Пенсионеры по ползарплаты отдают за коммуналку.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Но здесь губернатор был неумолим: по закону квартплата не должна составлять более 22% от совокупного дохода семьи, если больше — разницу покрывает государство, и этим необходимо пользоваться. Замечания, что нужно собрать тучу справок и пользы от них никакой, он не принял: закон существует, им нужно пользоваться, а справки — собирать.

Женщина пожаловалась на то, что не исполняется программа «Молодая семья». Мужчина попросил помощи в ремонте ДЮСШ.

На этом фоне неожиданно прозвучало предложение молодой мамы повысить плату за детсад, чтобы ее дети могли есть витамины.

Большинство вопросов губернатор взял на карандаш, пообещав разобраться. Некоторые прокомментировал сразу, часть — делегировал для ответа министрам. Но пар он однозначно выпустить дал.

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Миссия выполнима

Выезд завершился вечером в администрации рабочим заседанием правительства.

С докладами по ситуации в Камне выступили многие министры, обозначили проблемы, планы их решения. А Томенко дал понять: ситуацию в Камне довели до недопустимого состояния. Инерция падения столь велика, что вывести город на рост будет сложно. «Но мы подтянем, конечно», — сказал он.

Однако, считает он, это будут лишь первые меры: «Дальнейшие цели, все пожелания жителей не получится удовлетворить без экономического роста».

Виктор Томенко и правительство в Камне-на-Оби altapress.ru

Властям города и министру экономического развития Павлу Дитятеву он предложил задуматься над определяющим вопросом: а какую миссию несет город? Это транзитный узел? Сельскохозяйственная территория? Промышленный центр? Что он собой представляет и зачем нужен Алтайскому краю?

После совещания губернатор сказал, что продолжит использовать выездной формат правительства — пять-шесть раз в год в тех территориях, где это требуется.